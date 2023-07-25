紅隧易通行｜李耀培：昨實測以往塞車位未有塞　料暫時不會變暢通

紅磡海底隧道周日（23日）起實施易通行不停車繳費安排，私家車駛經收費亭時不需再停車繳費，但收費廣場行車線由以往來回各8條減至各4條。



紅隧昨日（24日）經歷易通行安排下首個上班日，香港汽車會會長李耀培今表示，昨早8時半在觀塘出發經紅隧去灣仔，指駛至平日經常塞車的漆咸道北近蕪湖街附近時，並未見到塞車情況，到進入支路交匯處則出現擠塞。他又說需多觀察數日，但認為易通行無助減擠塞，「會唔會因用易通行暢順或快咗？好坦白暫時唔會。」



▼7月23日 紅隧首日實施易通行▼



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漆咸道北近蕪湖街昨未有塞車

李耀培今在電台節目表示，昨日曾實測紅隧實施易通行情況，早上8時半在觀塘出發，經紅磡漆咸道行紅隧往灣仔。他指以往駛到紅磡區漆咸道北近蕪湖街附近時一般已會塞車，但昨日未見擠塞情況。

不過，他指因四條支線包括在紅磡、何文田及尖沙咀等，會在紅隧匯集，該處一如既往塞車，「但啲車仲係行。」他又說，昨早由紅磡過灣仔只用6、7分鐘，以往塞車則約10多20分鐘，感覺較之前暢通一些，但因新安排實施，車流量仍不穩定，需多觀察幾日，「會唔會因用易通行暢順或快咗？好坦白暫時唔會。」

他說，新安排下紅隧收費廣場由來回各8條線縮至各4條，即由以往8線轉4線再轉2線入隧道，到現場4線轉2線，強調新安排較好，因經常切線除會減慢車速外，碰撞機會會增大。

香港汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培再三提醒駕駛者，應及早選好行車線路，因進入隧道後有左右兩線，故若往中環、跑馬地及灣仔，應盡量選用右邊兩條線；往北角、銅鑼灣則盡量選左線。

有市民致電到電台分享昨早用紅隧感受，其中黃先生（音譯）稱車龍與平日差不多，由塞車位到成功過海約花20分鐘，較平日快3至4分鐘，車輛也不需再搶切線；另一名市民黃先生（音譯）則指留意到有車輛因不適應減慢車速。