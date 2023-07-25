粉嶺高球場｜長春社：發展存變數　關注新修訂後高球場或不須環評

城規會昨（24日）接納政府提出將粉嶺高球場約9.5公頃擬建住宅用地，暫修訂為「未決定用途」；另一方面香港哥爾夫球會日前也就高球場環評報告提出司法覆核，高球場發展方向仍未明。長春社公共事務經理吳希文今（25日）表示，城規會程序雖暫告一段落，但尚未知會否有團體因應有關結果採取司法覆核等，故認為發展仍存在變數。



吳希文又說，一旦哥球會就環評報告的司法覆核勝訴，政府環評工作或需推倒重來，但因環評程序已作修訂，新修訂下高球場32公頃用地將毋須做環評，故哥球會勝訴後如何處理環評問題充滿未知之數，冀政府作出解說。



▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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城規會昨接納政府將高球場9.5公頃住宅用途土地，暫時修訂為「未決定用途」地帶，將在下月接收進一步申述，哥球會昨回應指對決定極度遺憾，重申反對在球場發展房屋，並會「會繼續全力以赴，迎難而上，以確保球場的完整性不受破壞」。

哥球會日前已就環評報告獲批，向法庭提出司法覆核。長春社公共事務經理吳希文今早在電台節目表示，若哥球會敗訴，政府會按現有程序做；但一旦勝訴，政府則可能要推倒重做環評報告，相關情況在以往環評覆核案也曾出現。

長春社助理公共事務經理吳希文。（資料圖片/黃永俊攝）

不過，他稱因環評條例早前作出一些修訂，以往20公頃或以上發展用地需做環評程序，但新修訂下20公頃門檻已提升至50公頃，而收回的高球場發展用地只有32公頃，即新修訂下該項目不受環評影響，「如果政府敗訴，會否同一般理解有不同？以往要重新走一轉，新例下仲要走？政府有空間應做啲解說。」

吳希文又說，哥球會提出的司法覆核理據屬合理質疑，也是過去幾年一直提出的爭議，要視乎雙方、尤其高球會在法庭上如何演譯觀點，現時不便作評論。

至於司法覆核會否影響發展時間表，他指據過往案例，政府曾將大埔龍尾興建人工泳灘工程延後3個月；而港珠澳大橋也因司法覆核，工程延誤至少9個月。