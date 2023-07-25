杭州亞運｜馬會獎勵優秀運動員　奪金個人獲100萬、團體200萬

【杭州亞運/成都世大運/金牌運動員】賽馬會今日（25日）宣佈，推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員，包括將出賽杭州亞洲運動會及成都世界大學生夏季運動會的中國香港代表。



如在杭州亞運奪得金牌，個人賽運動員可獲100萬元獎金、團體賽則獲200萬元；如在2023年成都世界大學運動奪得金牌，個人及團體賽分別可獲50萬元及100萬元獎金。



七個大型運動會奪金銀銅可獲金獎

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵於在七個頂尖大型運動會中勇奪金、銀、銅獎牌的運動員，包括奧林匹克運動會、殘疾人奧林匹克運動會、亞洲運動會、亞洲殘疾人運動會、全國運動會、全國殘疾人運動會及世界大學生夏季運動會。於奧運及殘奧奪得第四至八名的運動員，亦會獲頒獎金以作鼓勵。

根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」現金奬勵資料，於杭州亞運會奪得個人金牌者將獲得100萬元獎金，而團體則可獲200萬元；銀牌及銅牌的獎金分別為金牌的一半及四分一。

在成都世界大學生夏季運動會奪得個人金牌者，可獲50萬元獎金，而團體則可獲100萬元獎金。銀牌及銅牌的獎金分別為金牌的一半及五分一。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」現金奬勵資料。（香港賽馬會圖片）

馬會總裁：祝港隊出戰亞運奪佳績

馬會行政總裁應家柏表示，馬會透過贊助「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，進一步體現對體院及香港精英運動員的全面支援，並對運動員所付出的努力和汗水予以肯定，代表馬會祝願各代表香港在杭州亞運會及成都世界大學生夏季運動會出賽的運動員凱旋歸來，取得佳績並獲取獎金。

2021年資助精英體育科研 亞運會提供馬術技術支援

馬會多年來積極推廣社區及精英體育運動，包括與港府共同出資建設在1982年落成的體院（前身銀禧體育中心）。在1992年馬會撥捐2億港元成立現稱為「香港賽馬會精英運動員基金」的信託基金，提供包括運動員精英培訓支援計劃及運動員事業發展計劃等。此外，馬會於2021年更撥款1.5億元以對等配對形式，與港府共同成立「運動科研資助計劃」，於三年內促進精英體育的科研工作。