亞殘運｜世一朱文佳兼三項力爭獎牌　「提醒自己運動員目的是贏」

東京殘奧銀牌港將朱文佳周日（23日）出席殘疾運動體驗日活動，他透露將在杭州亞洲殘疾人運動會SH6級（短肢組）羽毛球出戰主項單打、混雙以及雙打，是首次在大型賽事兼三項，對其體能和心理調整絕對是一大挑戰。其中混雙更是他在單打以外的重心，「希望能帶多一人（拍檔）到巴黎殘奧。」



殘疾羽毛球港將朱文佳去年在世錦賽贏下SH6級男單金牌，為港隊取得在此組別的首個世界冠軍，更登上SH6世界排名第一寶座，成為香港史上首名「世一」殘疾人羽毛球單打港將。

「世一」、世界冠軍，近年在國際大賽屢奪殊榮，朱文佳坦言這些都是虛名，在巴黎殘奧前仍需改進，「名銜背後只代表你在不同比賽贏過不同對手，我着眼於每場比賽上怎去贏比賽，會一直提醒自己有很多空間進步，感謝教練不斷發掘我的潛能。」

巴黎殘奧積分以最佳六站賽事成績計算，朱文佳最近三場賽事均有金牌落袋，狀態大勇。（葉詩敏攝）

朱文佳坦言看到自己仍有很多不足，亞殘運會是很好的機會作壓力測試，特別是他今屆將兼三項，「不論是技術、體能都要改善，覺得心理很重要，在大型比賽上如何調整心態，這都是為了終極目標的巴黎殘奧。」

他指對實力有信心，惟一日多賽要學會調整臨場心理狀態，「第一次在大型比賽兼三項，比較大壓力，始終亞殘運會較受關注，大家會對你有期望，但不希望期望會變成壓力，會專注在比賽表現上，令自己有更好發揮。」

朱文佳將首次在大型比賽杭州亞殘運兼三項，直言感到壓力。（資料圖片）

衝擊混雙殘奧資格

亞殘運是巴黎殘奧積分賽之一，朱文佳冀能衝擊混雙殘奧資格。球手奪得混雙資格可兼項單打，朱文佳指單打積分目前相對穩陣，壓力落在混雙上，「希望藉混雙可帶多一人到殘奧。」

他與拍檔蔡詠琪現列世界排名第五，後者在今年4月轉任全職運動員，他說：「短短幾個月一起參加了幾站國際賽，不少地方需要磨合，與她溝通很好，懂得如何思考和配合對方，惟在那麼急要爭積分情況下，較擔心她的壓力和心理狀態。」

對於衛冕杭州亞殘運，這名「世一」笑言「理想當然是三項都有獎牌」，惟也要視乎臨場心理調整和發揮，憂被寄予厚望下會影響表現，「提醒自己只是一個運動員，每場比賽目的只是為了贏，贏了才去想其他東西，反而會好過背負一些使命和想法去爭勝。」