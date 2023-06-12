培育精英單車運動員　新地全方位支持　盼香港代表晉身國際

一連3日（5月25至27日）的「2023香港國際場地盃」，早前於將軍澳香港單車館進行賽事，作為東道主的香港隊，在是次比賽中保持水準，奪得多項金牌。致力發展香港單車運動的新鴻基地產，其贊助的SHKP Supernova車隊於今屆賽事有11名成員參與，共取得11面獎牌，當中有10人更是代表香港隊不同梯隊出賽，成績令人滿意。新鴻基地產執行董事郭基煇表示，希望藉贊助及舉辦不同的國際性單車賽事，讓單車運動更普及，同時提升本港單車運動員的實力，助運動員於國際體壇佔一席位。



（左起）SHKP Supernova車隊成員蕭嘉俊、黃振興、新鴻基地產執行董事郭基煇、游秉璋、譚卓喬，以及Supernova創辦人和領隊袁智浩。

新地一直關注本地的單車運動發展，不時贊助及舉辦多項國際性單車賽事，推動單車項目「盛事化」。自2015年首次舉辦以來，新地就已冠名及慈善贊助香港單車節，又贊助舉辦新鴻基地產「香園圍」公路單車賽、「香港國際場地盃」、Six Day Series等單車項目，同舉辦不同的實體及虛擬單車活動，讓公眾人士參與。郭基煇認為透過國際性賽事有助帶動全城氛圍，吸引更多人認識及接觸單車運動。

系統化支持單車運動發展 新地培養香港運動精英

過去幾年身體力行支持單車運動的郭基煇表示，如果想達到推廣效果，需要從3個層面全方位下手，他說：「除了單車運動『盛事化』外，新地由『普及化』層面開始，於2018年成立的『新地單車學院』，讓單車運動在校園內更多人認識，同時提升青年的體能及抗逆力，希望從小培養正面健康的運動心態。到『精英化』方面，新地贊助SHKP Supernova單車隊，讓有潛質的學生加入車隊接受更高強度及系統訓練，再繼而加入香港單車精英訓練梯隊，亦能為香港的單車運動發展出一分力。」學院目前與超過20間中學合作並設立訓練中心，至今已經向超過6,000位學生推廣場地單車運動，為學生提供專業單車訓練及場地單車器材等，讓基層學生都能有機會發揮所長，成為專業運動員。

新地已是第2次贊助「香港國際場地盃」，作為UCI認可的一級賽事，亦是6月亞洲錦標賽的熱身賽事，運動員可藉此了解亞洲其他對手的實力。SHKP Supernova車隊於是次的比賽中，有3位成員代表香港隊出賽，奪下優異成績。郭基煇續說：「為有潛質的青少年提供系統性的單車訓練，新地於2019年9月正式贊助『SHKP Supernova單車隊』，為港隊各階隊補充人才及培育職業車手。目前車隊中60名的成員，當中12名獲選加入香港隊，分別7名是全職香港隊，5名香港青少年隊，曾代表香港參與多個國際比賽。更有2名成員到海外追尋職業夢，分別是胡俊賢去了西班牙參與 Finisher俱樂部車隊的訓練營，而另一位倪仲麒更已被澳洲洲際車隊（ACA）獲賞識正式簽約為ACA洲際隊車手，實力有目共睹。」

SHKP Supernova車隊隊員黃振興(右)出戰「香港國際場地盃」的公開組賽事。

郭基煇指除了在香港舉辦不同的國際賽事外，最終希望助香港運動員踏上國際體壇。「由於香港的公路單車比賽，對比外國的訓練始終還有一段距離。我希望啟動『職業隊培訓計劃』，讓本地賽成績優異的運動員去國外闖一闖，吸引更多比賽經驗。如果能助他們在國際實事中亮相，為港爭光，亦是我們最大的成果。」郭基煇更笑說，看著隊員的成長及出賽，有如自己的「親生子女」畢業一樣，百感交集。

助青年追夢 Supernova的誕生

由退役港隊單車運動員袁智浩、曾啟明和曾曉彤於2016成立的Supernova單車隊，抱著培育有志加入港隊的年青車手，不惜犧牲自己的時間、金錢，為的就是助他們在單車界能發熱發亮。袁智浩分享：「自新地正式贊助後，訓練規模得以擴大，時至今日已為超過200位青少年提供專業訓練，不少成員加入香港隊和各青年梯隊，代表香港參與國際性比賽。更有不少青年有機會到海外發展，成就更多可能。」

蕭嘉俊：用雙腿踩出夢想

就讀聖芳濟各書院的蕭嘉俊，本已是「新地單車學院」的成員之一，因在新地聯校單車機比賽勇奪季軍，再被獲推薦加入SHKP Supernova車隊，正規訓練下讓他找到人生夢想。但一次比賽意外，讓他休養一個月左右，母親曾擔心他的傷勢，並勸他退出單車隊。但意外反而令蕭嘉俊認清目標，為了讓父母安心，他以佳績作為報答，向世界各國的賽道為目標。

黃振興：希望成為職業單車賽上的香港運動員

獲機會於法國受訓一個多月的黃振興，於比賽中曾經擔心自己的能力，幸得教練支持最終帶組衝線獲得第3名。他表示：「比起香港，當地的地勢截然不同，大大增加我對山路的經驗，而比賽中認識到其他車隊的運動員，更成為朋友互相扶持，令我感到更加鼓舞。」黃振興自言會透過不斷比賽來進步，希望將來能夠有機會以香港運動員身份，出戰各國不同的職業單車賽。

游秉璋：極速提升比賽及應變能力

跳出香港的舒適圈，游秉璋表示去外國比賽令自己獲益良多，他說：「人在異地比賽，基上所有起居飲食都得自己處理，加上需要自行聯絡比賽方，與隊友的默契及應變能力都有提升。而與外國的隊伍比賽，有效加強自己的能力，與其他車手交流大大提升比賽經驗。所以我非常珍惜寶貴的機會，回來後更與大家分享，希望一同進步。」

譚卓喬：挑戰自己 務求突破

視「牛下女車神」李慧詩為偶像的譚卓喬，指自己喜歡單車運動的原因，正正是過程「夠辛苦」。她說：「我喜歡挑戰自己，希望在訓練過程中改善自己不足的地方。自從加入了SHKP Supernova後，在訓練、資源配合，還有教練們的意見，讓我在加入後第1場比賽就奪冠，給了我很大的信心。比起成績，我更享受過程，當改善不足後，要取得佳績自然不是難事。」

新地不時贊助及舉辦單車賽事，推動單車項目『盛事化』。圖為新鴻基地產「香園圍」公路單車賽。

新鴻基地產執行董事郭基煇（右二）不時身體力行，與SHKP Supernova成員一同進行訓練。

SHKP Supernova單車隊為港隊各階隊補充人才及培育職業車手。

（資料及相片由客戶提供）