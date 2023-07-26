救救鯨魚｜WWF憂鯨魚精神壓力下傷勢會惡化　籲至少保持100米距離

早前於西貢水域出現的鯨魚背部出現傷痕，世界自然基金會（WWF）代理海洋保育主管彭莉恩今日（26日）表示，從相片判斷，其傷口比幾天前更為「擘開」，憂慮因為牠備受精神壓力，傷勢惡化，建議如果鯨魚於100米距離之內出現，船隻應隨即停船及減速。她又特別提醒，進行無繩滑水（wakesurf）及水上電單車活動人士應多加留意，遠離鯨魚現身範圍，否則對雙方都有危險。



「小紅書」網傳有多艘船隻載着一批人出海，近距離觀看鯨魚。（小紅書圖片)

從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供／生態協會）

憂鯨魚傷口惡化中

彭莉恩接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》表示，鯨魚以回音定位系統偵測周圍空間及物件，如果牠想離開香港水域，則會向深水方向游動，但承受壓力之時，則可能會不再覓食，並且不斷於淺水區域徘徊，可能是鯨魚不舒服的跡象，甚至會導致牠擱淺。

她稱，「見到個傷口，我哋早幾日見到啲相，其實係好似係圓滑少少嘅，嗰個凹位，而家會唔會好似再擘開咗嘅感覺，其實可能癒合緊嘅……但係會唔會惡化呢，呢個都係其中一個擔心囉。」

世界自然基金會（WWF）代理海洋保育主管彭莉恩。（資料圖片／黃偉民攝）

多個觀鯨指引：應保持100米距離

彭莉恩表示，鯨魚背部傷痕由螺旋槳造成為其中一個合理推斷，大多鯨魚可自行癒合，幸運的話不會影響其行動及覓食能力。她提醒，多個觀鯨指引均列明應與鯨魚保持100米距離，如果鯨魚距離自己100米範圍之內出現，則應停船或減慢船速，「如果唔係佢一激動，可能佢又轉身，又撠到啲繩，再傷返都未定」。

她續指，香港亦屬於亞熱帶水域，屬於布氏鯨的生活環境，很可能因為附近水域受颱風影響，所以於香港尋找避風的地方，亦有可能是由於本港水域打擊捕魚之後，魚類更多，可供鯨魚覓食及休息。

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呼籲船家保持較遠距離

另外，彭莉恩特別提醒，進行無繩滑水（wakesurf）及水上電單車活動之時，亦應多加留意，離開見到鯨魚的範圍，轉移其他水域遊玩，否則不論船隻及玩家遇上鯨魚，對雙方都很危險。

她又指，香港情況較為特別，對於船家出海並無統一途徑發放資訊，加上西貢海域不只是街渡及艇仔，未來兩天會與水上業界尋求溝通渠道，提供相關資訊，呼籲以較遠距離觀賞鯨魚。