救救鯨魚｜疑螺旋槳𠝹傷　江玉歡促當局增巡邏︰係咪死咗先安樂？

一條鯨魚在西貢水域出現近兩周仍未離開本港水域，吸引愈來愈多人坐船出海觀鯨覓食。惟海洋公園周二（25日）根據相片表示，該鯨魚估計長約7米，其背部已有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂。



立法會議員江玉歡認為，政府應加強巡邏相關水域，以及教導港人觀鯨帶來的危害。她又批評部份港人欠自律性爭相出海觀鯨，「咁樣做係唔啱，要畀返空間鯨魚。係咪有一日見到佢浮上水面，死咗先安樂呢？」



西貢區議員方國珊亦呼籲，船家不要再出租船隻或舉辦觀鯨團，並認為政府可運用聲波等高科技，或向其他國家尋求支援，盡快引渡鯨魚離開。她亦強調觀鯨並非唯一的家庭活動，呼籲家長以身作則做好榜樣。



從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供／海洋公園）

江玉歡︰港人應保護及尊重海洋生物

立法會議員江玉歡表示，暫時沒有證據確認鯨魚背部傷痕的成因，但強調港人應保護及尊重海洋生物，若過度觀賞只會帶來傷害。她並批評部份港人欠自律性，強烈呼籲他們不要再出海觀鯨，「咁樣做係唔啱，要畀返空間鯨魚。係咪有一日見到佢浮上水面，死咗先安樂呢？」

江玉歡呼籲政府部門加強關注鯨魚情況，例如水警可巡邏相關水域，對觀賞船作出勸喻，而漁護署專家亦應教育港人，避免再進一步傷害鯨魚。問到法律上能否阻止出海護鯨，她則表示只能作出勸喻，因此希望政府可盡快護送鯨魚離開香港水域。

方國珊籲船家不要再出租船隻或辦觀鯨團 批評政府無作為

西貢區議員方國珊亦相當擔心鯨魚的狀況。她表示該鯨魚天性善良，沒有攻擊性，擔心觀鯨的情況持續，將造成擱淺等不可挽回的結果。她呼籲船家不要再出租船隻，或舉辦觀鯨團，又指不少電影正表達人類的活動影響海洋生物存活，「希望大家積下公德，唔好喺呢個時候出海。」

問到若船家堅持出租船隻，應如何阻止。方國珊認為最終只會「玩死條鯨魚」，因此她呼籲政府盡快引渡鯨魚離開，例如運用聲波等高科技，或向其他國家尋求支援。她並指普世價值觀均認為鯨魚為受保護動物，惟暫時政府未見有任何動靜。

方國珊續指，上周末在西貢海旁目測有逾10多隻觀賞船出海，估計與暑假期間家長帶子女出海有關。她呼籲家長們應以身作則，強調觀鯨並非唯一的活動，認為西貢亦有多個風景優美的地方可遊樂，建議可轉往大浪西灣、北潭涌、黃石碼頭、東壩等地，以避開該鯨魚的水域。

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