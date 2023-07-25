救救鯨魚｜海豚保育學會急籲現鯨縱區暫列保護區　限制船隻速度

海洋公園今日（25日）表示從市民提供的照片，可見近半個月出現在西貢海域的鯨魚受傷了，背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂。香港海豚保育學會會長鄭家泰指由於鯨魚身處廣闊的西貢內灣區，難以引渡返海，故建議政府劃出暫時保護區及船隻限速區，給予鯨魚寧靜空間自行離開；漁護署、海事署或者水警的巡邏船目睹有船隻圍觀鯨魚，也應作出勸止。



另外，就鯨魚傷勢照片，鄭估計傷勢未影響控制游泳肌肉，一般可與兩三個月內復原。



從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供／海洋公園）

西貢內灣廣闊 引渡鯨魚出大海有困難

如何令迷途鯨魚早日知返？鄭家泰指由於鯨魚身處範圍廣闊的西貢內灣區，難以引渡其出海。他指除非鯨魚處於較窄及直線型水道如城門河，否則難以控制鯨魚移動方向以順利引渡；如西貢內灣區進行引渡，有可能出現「係西邊驅逐嘅時候，佢去東邊，跟住你去東邊嗰陣，佢就游返去西邊。」過程中鯨魚可能會亂衝亂撞，除可能遭船隻撞到，亦有可能撞到暗礁區或於淺灘擱淺。

上周末有船隻在西貢海域觀察鯨魚，距離更一度太近。（香港海洋公園保育基金提供圖片）

暫時保護區禁止過多船隻出沒 給予鯨魚寧靜空間離開

鄭家泰建議，劃出暫時保護區禁止過多船隻出沒。另外，他建議如漁護署已經掌握資料鯨魚這段時間大概會某一範圍出沒，可嘗試在該區域劃一個暫定限速區，當船隻經過該區不能超過某一速度，或漁護署、海事署或者水警的巡邏船目睹有船隻圍觀鯨魚，也應作出勸止。他指外國遇到類似情況，會短暫封閉航道或某一區域不讓船隻進出，以製造寧靜空間予動物離開水域，促相關政府部門可以盡快討考慮這些措施。

可預留一條航道供船隻進出並規定減速

至於設立保護區的範圍，鄭家泰認為應按照鯨魚曾經出沒的地帶，包括滘西、甕缸、橋咀、牛尾海一帶水域，但明白很多位置需要作為碼頭或遊艇進出，也可留一條航道供船隻進出並規定減速。

▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



+ 2

近背鰭傷口嚴重 估計需兩三個月復原

對於鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，鄭家泰指單憑照片不肯定傷口深淺，但指較近背鰭的傷口很嚴重，但應未切入骨，未完全喪失游泳能力。他指只要沒有切斷主要控制游水的肌肉，相信在沒有受干擾的情況下，大概在兩三個月內復原。

但如果鯨魚在康復前再次被船隻撞到，短時間內會感到害怕迷失及影響覓食等。他亦指，有見過香港海豚被船葉擊中後，傷口很容易被海洋垃圾或漁網類垃圾勾住，加劇其傷勢。