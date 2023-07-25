西貢鯨魚｜背部現螺旋槳造成傷痕　海洋公園：安全狀況令人擔憂

自7月中旬發現有鯨魚於西貢水域覓食以來，海洋公園今日（25日）表示，從市民提供的照片，可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂，團隊正採取行動，以確認鯨魚品種及其健康狀況。



從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供／海洋公園）

估計鲸魚身長約7米 海洋公園探討最佳方法協助鯨魚

海洋公園表示，自7月中旬發現有鯨魚於西貢水域覓食以來，園方及香港海洋公園保育基金，一直與漁農自然護理署合作，密切監察有關情況。

海洋公園表示，從市民提供的照片顯示，鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂，團隊正採取行動，以確認鯨魚品種及其健康狀況。園方指，根據專家拍攝的照片和影片所見，這條鲸魚估計身長約7米，並指會與漁農自然護理署緊密合作，監察鯨魚出沒的情況，並以最佳方法協助該鯨魚。

上周末有船隻在西貢海域觀察鯨魚，距離更一度太近。（香港海洋公園保育基金提供圖片）

品種屬布氏鯨 以「陷阱進食」方式捕獵魚群

海洋公園指出，有關鯨魚相信是生活在全球熱帶地區的布氏鲸，香港屬於牠們的次要活動地帶，故於本港水域出現布氏鯨雖罕見，但屬正常現象；布氏鲸的主食以沙丁魚、鯷魚、鯖魚及鯡魚等魚群為主，在過去一周，有市民發現這條鯨魚以「陷阱進食」方式來捕獵，即在水面張開大嘴，把大量水連同目標食物一同吞入口中，然後經鯨鬚板過濾海水中留下食物再吞下。

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近距離接觸令鯨魚緊張 影響休息進食及造成創傷

園方指不少人於過去周末出海追尋鯨魚的行蹤，但近距離接觸鯨魚會令牠們變得緊張，更可能會令牠們難以休息或進食及受到創傷，對生命構成威脅。保育基金會一直關注鯨魚的健康福祉，希望保障牠們不會受到任何滋擾或傷害。

海洋公園保育基金科學主任陳梓南表示，鯨魚屬於敏感物種，很容易受到噪音、突然移動和人為滋擾所影響，「太接近鯨魚會破壞牠們的自然行為和遷移模式，對牠們的健康產生長期負面影響。」

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海洋公園專家認為，這條鯨魚需要專家特別關注，而小組正與漁護署密切合作，監察鯨魚狀況。海洋公園動物及保育部總館長黃永康表示，除了在打風的日子，團隊自7月14日起，經常到西貢水域觀察，有關工作會繼續進行，「當再次發現鯨魚時，我們會抽取海水樣本進行環境DNA分析，以嘗試辨認鯨魚的品種。」

海洋公園及保育基金強烈呼籲公眾不要出海追逐鯨魚，因為這行為對鯨魚和市民都會構成危險。公園提醒大家與鯨魚應保持安全及適當的距離。

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