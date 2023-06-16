南丫海難釀39死　家屬求開死因庭遭拒　提上訴指聆訊符公眾利益

2012年國慶日晚發生的南丫海難，釀成39人死亡。死者家屬向法庭申請召開死因聆召，遭高等法院駁回。他們今(16日)向上訴庭提出上訴，強調召開死因聆訊符合公眾利益，可讓家屬知悉事件的來龍去脈。同時，家屬亦希望事件經多年後，有一個終結。上訴庭聽取陳詞後，表示將於6個月內以書面頒佈裁決。



是次兩名上訴人為梁淑玲和趙炳全，分別是遇難者梁家杰和趙少琼的家屬。

上訴方強調 召開死因聆訊符合公眾利益

上訴方認為，原審法官錯誤認為獨立調查和刑事審訊，已涵蓋遇難的情況，並可裁定死者是「非法被殺」。同時，原審法官亦錯誤認為，因應公眾利益，並不需要召開死因聆訊。

上訴方庭上強調，事件有新證據，包括涉及「南丫四號」漏裝水密門，和「海泰號」船頭以鋼片加固，因此需召開死因聆訊，以了解事件的來龍去脈，認為此符合公眾利益。

法官指民事訴訟已完結 若再就此召開死因聆訊 相關討論將變成學術討論

法官潘兆初則問，相關的刑事程序和民事訴訟已完結。法官關淑馨亦指，民事訴訟已完結，若再就此召開死因聆訊，相關討論將變成學術討論。上訴方強調，家屬想盡可能知悉事件，令事件有一個了結，強調什麼公司或員工需就事件負上責任，並非家屬的焦點。

上訴方又指，事件涉及「海泰號」員工工時過長的問題，而獨立調查報告的建議則是針對海事處。上訴方強調，在是次海難中不應只有海事處需汲取教訓，亦涉及其他人士，包括船廠，因此亦應向他們作出建議，指此符合公眾利益。

案件編號：CACV485/2022