世界大學生夏季運動會｜港台32有得睇開幕及閉幕禮　每日直播賽事

在四川成都舉行的「第31屆世界大學生夏季運動會」今日（28日）開幕，香港電台電視32將直播開幕式和閉幕式，並且於大運會期間每天直播多項賽事，讓觀眾可觀看國家隊和香港代表隊比賽。閉幕禮8月8日舉行。



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香港今之有超過140名大學生運動員參加，出戰11個項目，包括射箭、體操、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、排球及武術，為歷來規模最大的代表團參加成都大運會。劍擊世界一哥張家朗、劍擊小將蔡俊彥和吳諾弘、奧運女乒團體季軍杜凱琹和蘇慧音、網球新星黃澤林、王康怡等皆會出賽，力爭獎牌。

港台為了讓觀眾投入大運會各個比賽項目，邀請了一眾前港將及教練為賽事作專業評述，陣容包括：黃曉盈（體操）、湯嘉寶（網球）、余翠怡（劍擊）、劉彥恩（游泳）、黃永棋（羽毛球）、莫宛螢（武術）、李皓晴（乒乓球）、葉寶林（排球）等。

除了港台32會直播開幕盛況，港台亦開設大運會網上專頁（rthk.hk），並於港台電視31和電台第一台播出的《港台體壇123》、第一台《十項全能》、第三台（英文台）《Common Room》，以及普通話台《孟想運動周刊》中，全程跟進比賽進程和賽果。