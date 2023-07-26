南丫海難｜堅持11年盼真相　家屬：咁多年唯一一次可喺鏡頭面前笑

2012年南丫海難，遇難者家屬一直爭取為至親召開死因研訊找出真相。高院上訴庭今（26日）頒下判辭，裁定兩名死者家屬梁淑玲和趙炳全上訴得直，下令為其中兩名死者召開研訊。



梁淑玲離開法庭接受傳媒訪問時表示心情激動，「咁多年嚟，唯一一次可以喺鏡頭面前笑」，又指「無諗過件事搞成十幾年咁耐」，希望各持份者可以「知無不言，言無不盡」在庭上提供資料。她又指，今天只是第一步，要待法庭聆訊，真相大白才算是圓滿結束。趙炳全亦坦言，曾有一刻想過放棄，「諗到走咗嘅親人死因不明，唔可以交代，所以要堅持落去。」



死者家屬梁淑玲及趙炳全得悉上訴庭裁決，終露出笑顏。(凌子淇攝)

死者家屬梁淑玲：咁多年嚟唯一一次可以喺鏡頭面前笑

死者家屬梁淑玲表示，對上訴得直可以召開死因庭，心情十分激動，「咁多年嚟，唯一一次可以喺鏡頭面前笑」。她指，意外始於2012年，至今已經是2023年，「無諗過件事搞成十幾年咁耐」。

感謝警方多年來協助搜證及提供意見

她又稱，要感謝上訴庭頒布召開死因庭，亦要感謝警方多年來協助搜證及提供意見，早於2015年警方已建議要召開死因庭， 她又多謝律師團隊，「我只係一個layman（門外漢），要返工要工作，無律師嘅專業意見同分析，無可能走到呢一步，否則只會沉落海底。」

盼相關人士日後在庭上「知無不言，言無不盡」

梁淑玲續指，上訴庭明言事件涉及公眾利益，她認為成因不單純意外，要追究原因，可能涉及行政、架構、工作操守等，將來要避免再有同類事件發生，她亦希望各相關人士，例如造航公司財利、港燈、油麻地小輪、消防等，可以「知無不言，言無不盡」在庭上提供資料。

歡迎各死者家屬加入 梁淑玲：開完庭才真正圓滿

她回顧過去十年，明言從沒想過要放棄，召開死因庭只是第一步，但由於估計聆訴日子不短，下一步要處理法援，她稱本身期望一至兩年會知道真相，對此感到遺憾，會繼續追尋，「今天唔係完結，真正完結，係開完庭，真正圓滿」。她強調，意外不只是39條人命，還有39個或以上的家庭，歡迎各死者家屬加入申請。

一直協助南丫家屬的前立法會議員涂謹申表示，「真係冇諗過開死因庭都咁困難」。（資料圖片）

涂謹申：希望可以解答家屬心中疑問

死者家屬趙炳全表示，對上訴得直感到高興，他坦言：「11年嚟曾有放棄嘅心情，但奈何，諗到我走咗嘅親人死因不明，唔可以對死者無一個交代，所以要堅持落去。」

一直協助南丫家屬的前立法會議員涂謹申表示，「真係冇諗過開死因庭都咁困難」，家屬會為開庭作準備，希望死因庭可以找到更多真相，尤其一些家屬心中的疑問。