救救鯨魚｜碼頭出海觀鯨人流減　船家不再吸客　市民：唔好騷擾佢

西貢水域自本月13日有鯨魚出現，吸引大批市民出海觀賞。海洋公園及香港海洋公園保育基金指出，有網上照片顯示鯨魚背部有明顯傷痕，估計由螺旋槳造成，安全狀況令人擔憂。

鯨魚受傷的消息一出，引起公眾關注觀鯨船隻與鯨魚的距離過近，造成是次意外。記者今日（26日）再到訪西貢碼頭，可見出海的市民不多，在場船家亦表示，現時已沒有船隻特別以「觀鯨」為目的載人出海。



從7月22日拍攝的照片中可見鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕。（Sunny Tong提供／海洋公園）

籲保持距離免再受傷 市民：愛一個生物唔一定要咁望

由於本港海域時常有船隻往來，鯨魚出沒非常罕見。出海的市民林先生指，在港觀鯨機會難得，明白市民會對此好奇：「肯定有啲人忍唔到（好奇心）去（觀鯨），但要好小心，唔好貪近啲距離去睇，有機會傷害到佢（鯨魚）。」他表示若稍後出海時，再有幸遇到小鯨魚，亦會主動請船家開遠些，盡量與小鯨魚保持距離，讓牠能安心、舒服地在港生活。

市民林小姐指，觀鯨行為有機會令鯨魚受傷及被干擾，她建議市民響應呼籲，避免再出海觀鯨，還小鯨魚自由自在的海洋生活：「其實你愛一個生物唔係一定要咁樣（近）去望。」她亦希望藉鯨魚受傷一事，令市民醒覺，保育海洋生物。

市民李小姐今日出海遊玩，觀鯨隨緣「睇到就睇。」她斥責因觀鯨導致鯨魚受傷的行為「絕對唔應該，應該要愛護動物，其實（鯨魚）已經好慘，佢可能係蕩失路，仲要比人整親。」她亦希望鯨魚早日康復：「如果撞到佢，會叫佢好好保重，休養下。」

準備與家人出海游泳的市民余太同樣抱着隨緣的心態，若經過碰巧遇上鯨魚亦會開心，但不會強求。她指若太多船頻密地圍住鯨魚，容易令牠受傷，並非好事：「觀鯨都有好多方法」。

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