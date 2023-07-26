救救鯨魚｜WWF籲「和平共處」再研須否引導出海　環團倡規管觀鯨

西貢鯨魚疑遭船隻螺旋槳刮傷，逗留香港水域近兩星期未離開，生態教育及資源中心總監程詩灝指，鯨魚進入香港水域非稀有，港府應立法規管觀賞鯨豚活動，取代目前僅屬自發性遵守海豚觀賞指引，並派員管理觀鯨活動。他預計鯨魚本星期內不被干擾的話，下星期則可隨水流離開香港水域。



世界自然基金會（WWF）代理海洋保育主管彭莉恩指，外國有例子當鯨魚進入不適合生活空間而令皮膚出問題，才以海底播放聲音等方法引導其往反方向離開，但她認為目前暫毋須以類似方法處理西貢出現的鯨魚，若人鯨「和平共處」，不一定要「趕佢走」，若確定牠「迷路」，才需要考慮引導牠離開香港水域。



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觀鯨指引僅自願性遵守 倡《防止殘酷對待動物條例》可延伸至規管觀鯨活動

漁護署於2000年發出自願性觀鯨指引予業界參考，程詩灝認為，守則僅是自發性遵守，沒有約束力，難以對珍貴海洋生物作出全面性保護，多年來都並無改進，政府應該把握今次機會改善，以法律規定船隻需要距離鯨豚至少保持50米以上距離，如果鯨豚接近，需要立即停止引擎。他又提及，《防止殘酷對待動物條例》早已立法，認為相關條例可以延伸至規管觀鯨。

我覺得有條條例係到，起碼啲官員，無論漁護署又好，水警又好，都知道我有咩可以做。如果唔係呢一刻，我只係勸喻，勸喻唔走我可以點呢？對於執法人員嚟講，唔走我都係冇佢符㗎喎。 生態教育及資源中心總監程詩灝

程詩灝批漁護署：永遠唔係第一時間醒覺去做

他批評漁護署後知後覺，「永遠都唔係第一時間醒覺去做」，又指鯨魚身上傷害雖不屬致命性，但已經是一個很明顯的警號，提醒需要注意牠承受的壓力。

程詩灝以兩年前大鵬灣出沒的布氏鯨為例，當時內地做法是海巡署派人於鯨魚出沒附近水域，管理觀鯨人士，減少對於鯨魚構成的壓力。他認為港府可以牽頭與航拍組織合作，邀請義工透過航拍監察鯨魚的方法，並由海上巡邏人員作出保護性措施。

他表示，原本預計鯨魚於上星期已離開，估計由於颱風襲港，干擾其離開路線，所以近日再回到香港水域，相信如果這個星期不再滋擾鯨魚，不給予牠太大壓力，牠下星期則可以跟隨水流離開香港水域。

香港水域亦屬適合布氏鯨生活地方 WWF稱確定鯨魚迷路才需引導離開

世界自然基金會（WWF）代理海洋保育主管彭莉恩亦指，當時深圳為了大鵬灣出現的鯨魚，隨即設立臨時管制區保護鯨魚，禁止游艇、休閑旅游船舶、摩托艇和帆板等旅游體育船舶於臨時管控區逗留、活動，並且禁止漁船捕魚。

此外，外國亦有例子，鯨豚游入內河區接近淡水處，不知道自己已進入不適合的生活空間，會令其皮膚出現問題，才會作出行動引導其往反方向離開，如於海底播放聲音，通知牠需要離開，但認為目前情況未必需要如此。

彭莉恩指，鯨魚於9歲開始成熟，野外生活之下，壽命可以達致50歲至70歲，認為香港位處亞熱帶地區，水域亦屬布氏鯨可以生活的地方，遇上鯨魚的原則是與牠和平共處，不一定是「趕佢走」，但如果牠真的是迷路，才需要引導牠離開香港水域。

▼7月21及23日 出海市民再目睹西貢鯨魚覓食▼

