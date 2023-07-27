南丫海難｜涂謹申指政府態度轉變成關鍵　冀死因研訊披露更多資料

2012年南丫海難釀成39人死亡，遇難者家屬11年來追尋真相冀還死者公道，終在昨日（26日）獲高等法院上訴庭裁定兩名家屬上訴得直，下令須為兩名死者召開死因研訊。上訴人、海難倖存者兼死者家屬趙炳全今日（27日）指，當時打定輸數，故對獲判上訴得直感開心，「真係想喊咗出嚟，好開心，好欣慰。」



協助家屬多年的前立法會議員涂謹申表示，死因研訊得以展開，料與政府態度轉變有一定關係，稱上屆政府反對此事，但今屆律政司司長曾於上任後不久回覆家屬，稱對此事保持中立，令家屬有希望去原訟庭申請，失敗後再上訴終於成功。他強調，事件如同上訴庭法官判辭所述，涉及極大的公眾利益，且在獨立調查委員會過後出現更多新證據，包括「海泰號」木製船頭其實有加裝鐵片，致插穿「南丫四號」船身，種種原因令「南丫四號」急促沉沒。



趙炳全今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》提到，昨日到法庭聽取上訴庭裁決時，「我打定輸數，以往一樣是上次嘅結果」，甚至認為「呢一步都行到掘頭路，真係輸咗真係冇喇」。他坦言結果令人喜出望外，「真係想喊咗出嚟，好開心，好欣慰」，亦相對感謝法庭及其他為此案付出過的人。

上屆政府反對召開死因庭 今屆態度改為中立

家屬11年來追查真相屢屢碰壁，多年來一直協助家屬的前立法會議員涂謹申罕有出席電台節目，他分析家屬終於如願，與政府態度轉變也有一定關係。他表示，上屆政府立場是較反對召開死因研訊，至今屆李家超政府，新任律政司司長林定國去年上任不久後，即回信家屬稱對此事立場改為「保持中立」，令家屬感到有希望，繼而向原訟庭提出申請召開死因研訊。

死者家屬梁淑玲及趙炳全得悉上訴庭裁決，終露出笑顏。(凌子淇攝)

他說，初時對原訟庭抱有希望，惟審判時原訟庭法官同意當時死因裁法官判斷，認為獨立調查委員會已揭露大部分真相、後續也有刑事檢控，「家屬角度可能係知六七成真相，但呢件事對家屬、對社會都好重要，涉及海上安全同成個制度問題。」

涂謹申讚揚上訴庭判辭有新觀點

涂謹申指出，律政司因對此事保持中立，未派代表律師上庭。他大讚上訴庭法官判辭寫得好，並非只陳辭家屬方觀點，更加入新觀點，包括看到有證人原本口供，以及警察獨立調查的口供有不吻合地方，例如水密門的測試等；判辭也強調船員是否涉24小時工作，並認為該議題在現時也需要探討。

死因庭有機會讓家屬在庭上提問

涂謹申又說，獨立調查委員會上，船商、船廠等都有代表律師，反而家屬卻無盤問權，是極大不公，今次死因研訊終有機會讓家屬發問了解真相。

他亦稱，法庭有權要求政府部門提交更多未公開的資料，包括當年運輸及房屋局未有公開的內部調查報告。他說，當時政府只允許立法會議員在簽署保密協議後，以閉門形式閱覽全份報告，甚至抄下的筆記也不能帶走、需要封存，當時曾看過報告的議員也不多。

趙炳全則稱，冀知道事件始末，「對家實一直係個謎，只係表面證供或事件，解釋唔到點解隻船咁快沉……對遇難死者、遇難嘅姐姐都交代唔到，係墓碑前我講唔出你真正原因點死。」

遇難者趙少琼胞弟、申請人之一趙炳全（右）在前立法會議員涂謹申（左）。(資料圖片/凌子淇攝)

呼籲市民繼續提供更多資料及作供

趙指，隨時間過去，有不少有心人向家屬提供有用資料，包括指出「海泰號」木製船頭或加裝金屬片等。涂謹申則補充，當時有專家證人指有衝力太大，才令「海泰號」木製船頭插穿「南丫四號」鋁製船身，也有政府代表提到「海泰號」船頭安裝了尖角L型保護鐵片，型狀與「南丫四號」船身撕裂裂痕相同，因此才鑿穿船身導致極快下沉，而該些疑點在獨立調查報告均無詳細提及。

涂亦稱讚警方在海難調查用心仔細，呼籲倘有人對當年海難有更多資料，應盡快與警方聯絡、或讓法庭知道該些資料。趙炳全亦希望相關人士可到庭上作供，「唔係香港我冇辦法，唔願返來作供都冇辦法，咁要捂住良心做人。」