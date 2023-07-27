雙程證男向清潔工噴酒精噴霧再點火　稱曾昏迷酒後會失控　囚38月

持雙程證男子在港賓館住宿時，赤膊拿酒精搓手液噴霧噴一名七旬清潔工，並嘗試點火，但未有成功，之後再追打清潔工，後回到房間燒床單。雙程證男早前承認縱火及襲擊等罪，案件今（27日）在區域法院判刑，法官引述報告指，被告初中時曾遇車禍昏迷，醒來後認知受影響，酒後會失控。法官事主在案中所受驚嚇亦難消除，判被告入獄3年2個月，又因他違反緩刑令需加監10天。



拿筆記簿走近區並語無倫次

被告馮錦明(38歲)，承認傷人、刑毀和縱火等3項罪名。案情指，2022年1月2日，姓區事主在太子道西一賓館8號房清潔時，赤裸上身的被告拿著筆記簿走近區並語無倫次，然後拿出酒精搓手液噴霧噴向區，並嘗試用打火機點火，但未有成功，被告之後拳打區額頭兩次。

被告馮錦明在賓館縱火及襲擊清潔工後，在賓館內被捕。（資料圖片/陳浠文攝）

區被追打大叫求救

區逃至7號房，被告跟隨並踢區的胸口，區倒地後被告拿塑膠垃圾桶襲擊區頭部約30秒，垃圾桶亦受損。區大叫求助，6號房租客目睹事件，喝止被告，被告便走回8號房。

求情稱會決必戒酒

警員到場後在8號房發現有床單被燃點，被告則手持酒精搓手液噴霧和打火機。區送院發現頭皮和額頭裂傷，胸口亦有瘀傷。

辯方早前求情指，被告現已深切後悔，決心戒除酒隱。

報告指被告酒後會失自制力

法官今判刑時引述被告的報告指，被告2019年來港，在內地從事農業工作，初中時因車禍昏迷6個月，醒來後認知能力受影響，並有酗酒習慣，他醉酒後會失去自制能力，有較高的暴力風險。

事主無助唯一能做只有大叫

法官指被告當日拿出酒精搓手液噴霧噴向70歲的事主，更嘗試用打火機點火，之後又拳腳踢事主，並用塑膠垃圾桶施襲，認為當時事主十分無助，唯一能做的只是大叫求救。被告自知容易受酒精影響，並必然會失去控制。雖然事主未有永久性傷害，其所受驚情況亦難消除。

若火勢蔓延可造成巨大風險

法官又指，縱火屬嚴重控罪，火勢一旦蔓延對鄰近居民造成巨大風險。但接受被告是獨自犯案，火災發生在日間，且火勢較弱，亦不需消防員處理，最後判被告入獄38個月。被告因涉另一宗襲擊案被判緩刑，期間干犯本案，故需加監10天。

案件編號：DCCC 984/2022