開心香港｜沙田科學園8.4起辦市集售創科產品　首推「刷掌支付」

自今年四月底「開心香港」正式啟動後，沙田及觀塘相繼舉辦美食市集。香港科技園今（27日）公布，為響應政府一系列活動，沙田科學園將於8月4日至13日，舉辦「開心香港市集」。屆時市集將出售逾180款創科產品，包括綠色、醫療及食品等科技，包括素豬肉或燒賣、智能拐杖等，園內10間餐廳期間並推出逾20款「開心香港餐」，亦有多個親子STEAM工作坊及藝術工作坊。

此外，香港科技園同時推出「掌靜脈」支付，即內地俗稱的「刷掌」，於市集以刷掌支付可獲95折優惠。



沙田科學園將於8月4日至13日 ，舉辦「開心香港市集」。（香港科技園相片）

科學園開心市集提供逾180款創科商品

香港科技園夥拍約60間園區科創公司，將於8月4日至13日，在沙田科學園舉行「開心市集」，提供逾180款創科商品或本地創新製造的產品，包括綠色科技、醫療科技、食品科技及智慧生活等，例如有素豬肉或燒賣、智能拐杖、護膚產品、無創葡萄糖監測手錶等。

而園內10間餐廳將與食品科技公司，合作推出超過20多款「開心香港餐」，包括米網粟米素豬肉水餃、虎堅果燕麥奶咖啡、九層塔櫻花蝦煎蛋等。凡惠顧指定美食，可憑正本收據換領期間限定的「開心香港@科學園」卡樂B薯片或益力多。

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親子工作坊、充氣彈床、3D藝術打卡區吸家庭客

香港科技園亦策劃一系列親子STEAM工作坊，包括AI、3D影印、數碼藝術、飛機運動模型等科技；亦有多個藝術工作坊，包括「環保x牛仔褲」布藝筆記工作坊、樹脂抽象彩繪碟盤工作坊、寵物玩具工作坊等。

園內並設置巨型充氣「金蛋」彈床供兒童玩樂，亦設有多個3D藝術特效照片區供市民「打卡」。周末期間更有Busking音樂、小丑及高蹺人等表演，包括唱作人MIC周卓盈、新晉歌手陳樂頤、梁瑞峰等。

▼5月6日 第二場美食市集開幕▼



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科技園推全港首個「掌靜脈」支付 享95折

此外，香港科技園同時推出全港首個「掌靜脈」支付（HKSTP Pay），即內地俗稱「刷掌支付」。市民只要下載香港科技園APP，並登記成新用戶，以及在現場登記使用，便可在創科市集內「刷掌」付款，更可獲95折優惠。而「開心市集」期間，科學園亦於金鐘、九龍塘及沙田安排免費穿梭巴士。

▼5月21日 北京地鐵大興機場線可「刷掌」乘車▼



內地微信推出 稱「刷掌支付」

據了解，內地的「刷掌支付」功能，採用「掌紋+掌靜脈」識別系統，已於內地微信推出。該系統在不同的光線環境下，仍可自動調整，並能識別不同年齡階段的掌紋差別。至於付款方式為隔空感應，即毋須接觸便可掃描。