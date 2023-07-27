41歲男疑網上披露債仔身份證等資料追債　涉違「起底」罪被捕

撰文：歐陽德浩
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私隱專員公署今（27日）在新界拘捕一名41歲中國籍男子，被捕人士疑因金錢糾紛，涉嫌在未經事主的同意下，披露其香港身份證副本等個人資料，違反《私隱條例》第64條規定。公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，一經定罪最高可罰款100萬元及監禁5年。被捕男子已獲准保釋，案件仍繼續調查中。

▼2023.02.09　私隱專員公署公布就「起底」展開12次拘捕行動▼

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社交媒體披露香港身份證副本等資料追欠款

私隱專員公署的調查顯示，被人網上起底的事主曾於2020年與他人「發生金錢糾紛」，其後至2022年12月，有人在社交媒體平台的個人帳戶內，發布了一條包含事主個人資料的訊息，並要求事主還款。

該訊息涉及英文姓名、手提電話號碼、相片及香港身份證副本等，亦即事主的中英文姓名、香港身份證號碼、出生日期、性別及照片等個人資料被披露。私隱專員公署指，被捕人士獲准保釋，會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，身份證載有屬敏感的個人資料，在未經當事人的同意下披露，可構成「起底」罪行。（資料圖片／林靄怡攝）

「起底」一經定罪最高可罰款100萬元及監禁五年

私隱專員公署並提醒市民，身份證載有屬敏感的個人資料，在未經當事人的同意下，隨意或惡意披露或轉載身份證副本，可構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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