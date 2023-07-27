中醫歐陽慰慈處方未標示西藥成分藥膏　25歲男敷後蜂窩組織炎入院

​衞生署今日（27日）公布，一名患有濕疹的25歲男子疑求診中醫後，因濕疹惡化及雙腿出現蜂窩組織炎，需要到醫院求診。當局指，該男子曾向「西灣河筲箕灣道138號富裕中心18樓1室」駐診中醫歐陽慰慈求診，並獲處方一款綠色藥膏。衞生署經化驗後，發現內含有未標示的西藥成分，故呼籲相關市民應立即停用。而涉案中醫因涉嫌違反《藥劑業及毒藥條例》及《抗生素條例》，今日已被警方拘捕，個案亦已轉介香港中醫藥管理委員會。



翻查資料，上述地址同為「香港耳針療法學會」的聯絡地址。



涉案的「綠色藥膏」含有未標示的西藥成分，包括「醋酸地塞米松」、「酮康唑」和「林可霉素」。（政府新聞處相片）

25歲男用「綠色藥膏」後 濕疹惡化及雙腿蜂窩組織炎

衞生署公布，醫管局近日呈報一宗懷疑中毒個案，涉及一名25歲男子。病人因濕疹於去年5月起，向表列中醫歐陽慰慈求診超過10次，每次獲處方一至兩罐「綠色藥膏」，以塗在出現濕疹的皮膚。其後病人在7月7日因濕疹惡化及雙腿出現蜂窩組織炎，到伊利沙伯醫院求診，現時已出院。

衞生署根據呈報個案，突擊搜查「西灣河筲箕灣道138號富裕中心18樓1室」中醫處所，並檢獲該款綠色藥膏作化驗。政府化驗所今日化驗結果顯示，該藥膏樣本含有未標示的西藥成分，包括「醋酸地塞米松」、「酮康唑」和「林可霉素」。

涉案中醫被捕 個案已轉介香港中醫藥管理委員會

警方今日拘捕一名77歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥、未經註冊藥劑製品及抗生素，調查仍在進行中。衞生署指，待調查工作完成後，將就檢控事宜徵詢律政司的意見，現時亦已將個案轉介香港中醫藥管理委員會，以考慮是否需要採取紀律行動。

衞生署並於明日起設立熱線（2961 8949），服務時間為上午9時至下午5時。相關市民除了立即停用該藥膏外，亦可在辦公時間內，將藥膏送交「觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓」的衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。若曾使用該藥膏後，有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。