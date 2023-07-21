土耳其地震｜衞生署醫療團隊為救援隊作後盾　成員發燒眾人最緊張

香港救援隊一行59人今年2月前赴土耳其地震災區執行搜救任務，獲頒首屆「行政長官表揚榜」 獎狀。衞生署也派遣一班醫護人員同行，支援前線救援人員，由心理到保暖一一照料，他們最擔心是感染到天災過後常見的傳染病，除了為他們接種相關疫苗外，也時刻留意情，有次團隊中有成員發燒，大家甚為緊張，擔心爆發傳染病，慶幸該隊員第二日已經退燒，只是一場虛驚。



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香港救援隊歷經216小時救援行動，成功救出數名被困的災民。公務員事務局邀請了四位有參與行動的衞生署醫護人員，分享他們的救援經歷和感受。

確保救援隊行動前後無出現心理問題

衞生署顧問醫生（家庭醫生）范婉雯表示，感恩可以參加是此救援行動，她指在出發前衞生署有特別注意災區的傳染病防控，又聯絡當地醫院、準備急救儀器、物品，不論是慢性疾病、急性疾病以及急救藥物也有準備。他們也十分關心救援隊隊員的心理狀況，以確保隊員行動前後的心理狀況沒有出現問題。

范婉雯認為整個救援行動也有所得着，「例如是和消防隊之間的合作，在救援前有演習，將來也會有機會合作。」她重申衞生署在整個救援中將團隊的健康放於首位，所以當所有人平安回來已覺得是最大的獎勵。

衞生署顧問醫生（家庭醫生）范婉雯表示，在整個救援中將團隊的健康放於首位。(陳泳藴攝）

災區寒冷須用大量暖包保溫 教紙皮放在睡袋底

衞生署高級醫生劉健生為衞生暑急救課程的導師，他十分開心可以用專長作出貢獻，「收到消息嗰日十分突然，即刻收拾自己的用品同埋帶藥物、急救用品同消毒用品就出發。」他提到在土耳其時24小時都在戶外，「隊員十分刻苦，沒有怨言。」

劉健生提到到達土耳其後有與消防部門一起進行實地演習，假設若有隊員受傷應如何處理；在營地時也會每朝與隊員做身體檢查，假如有需要會提供適時治療給他們。「好好彩佢哋只係有小問題，好似係太凍體溫低並冇大嘅疾病。」劉健生提到隊員有血壓高、體溫低的情況，因此有特別教他們如何禦寒。范婉雯提到可以把暖貼貼在身上，並把紙皮放在睡袋底以降低隊員們氣溫流失的情況。

衞生署高級醫生劉健生為衞生暑急救課程的導師，他指十分開心可以自己的專長作出貢獻。(陳泳藴攝）

用5公升不適合飲用水沖涼：畢生難忘

衞生署護士長魏永森指在前一晚考慮到特區救援隊在災區進行搜救工作時，可能會感染到天災過後常見的傳染病，特意調派醫生護士在出發前為救援隊接種甲型肝炎、傷寒以及破傷風的疫苗，他指這些皆為最好效的預防方法。

魏永森指在災區糧食及食水十分短缺，洗澡更是一件奢侈的事，他笑言「在座三位有十日冇沖過涼架。」他表示慶幸當地較寒冷，「唔夠10度，我哋會用濕紙巾清潔返身體。」他提到有一日有人送來不適合飲用的水，而且消防員有帶淋浴設施，因此其中一日可用5公升水洗澡，「要用5公升水洗頭、沖涼、梳洗都真係幾畢生難忘。」

衞生署護士長魏永森指在前一晚考慮到特區救援隊在災區進行搜救工作時可能會感染到天災過後常見的傳染病，特意調派醫生護士在出發前為救援隊接種甲型肝炎、傷寒以及破傷風的疫苗，他指這些皆為最好效的預防方法。(陳泳藴攝）

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佩服用0度酒精搓手液及濕紙巾消毒

衞生署護士長郭展峯亦有接受過部門災難處理的培訓，他表示決定去的原因是希望用到自己的專業幫助有需要的人。他提到災區有很多細菌或致病源，因此在營地入面設有「消洗區」，入面放置了不同清潔消毒用品如酒精搓手液、消毒濕紙巾等，隊員一回到營地首先會到「消洗區」進行一些清洗。「好難忘嘅畫面是隊員喺深夜氣溫十分之冰凍嘅時候返黎，0度左右，我估啲消毒搓手液都係差唔多溫度，不過隊員返到嚟知道消毒嘅重要性，佢地一下好勇敢咁樣將啲消毒濕紙巾放喺身體上面做清潔，我真好佩服佢哋唔冇懼冷冰冰嘅感覺去做一啲消洗。」

衞生署護士長郭展峯亦有接受過部門災難處理的培訓，他表示決定去的原因是希望用到自己的專業幫助有需要的人。(陳泳藴攝）

隊員出現突發發燒情況 慶幸不是隊內傳染病爆發

郭展峯指其中一件印象最深刻的是便是團隊入邊有隊員出現發燒情況。當晚除了放低藥物以外也有放低即食冲包給他，「嗰一刻我都有擔心到團隊有冇傳染病爆發嘅情況 。」慶幸該隊員第二日已經退燒，亦沒有出現傳染病。

除了生理狀況外，他們也十分擔心隊員的心理狀況。范婉雯指慶幸隊員沒有出現心理情緒不穩定的情況。在整個搜救行程中有一個隊員生日，郭展峯指他們有用紙皮寫上祝福語句，「希望佢係艱苦中感到一點甜。」