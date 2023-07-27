精神健康｜有條件釋放擴自願入院刑事暴力傾向者　醫生：平衡權益

精神健康諮詢委員會今（27日）開會商討「有限度釋放」機制檢討，醫衞局副局長李夏茵會後表示，同意「有條件釋放令」擴大至自願入院有刑事暴力傾向者，另至少每兩年審視一次病人的「有條件釋放令」。



香港社區組織協會幹事阮淑茵認為，幸局方未有將條例涵蓋有自殺傾向的患者，重申此舉並不能協助相關患者。她亦憂慮，擴闊範圍後亦會減少患者求醫的意慾，「而家我哋勸患者求醫已經好難。」港大臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱則預料，現時範圍擴至自願入院有刑事暴力傾向者，是平衡過病人自由及治療權利兩方而作的決定。



至於覆核年期方面，有限度釋放病人家屬陳小姐（化名）則擔憂，現時醫護人手緊張，要求醫管局每兩年覆核個案未必可以落實，重申應為有限度釋放令設限期，如屆滿則取消。



精神健康諮詢委員會今（27日）開會討論，「有限度釋放」機制檢討。（資料圖片／余俊亮攝）

現時《精神健康條例》下，精神病人須有刑事暴力病歷或有使用刑事暴力傾向，同時被判強制入院，倘病情好轉而醫生診斷認為適合後，可發出有條件釋放令，制定指明條件規限將該病人釋放，而要取消有條件釋放令，則要求病人自己申請覆核，局方並不會定時檢視釋放令。

醫衞局副局長李夏茵在精神健康諮詢委員會的會後表示，同意有條件釋放令擴大至自願入院有刑事暴力傾向者，而自願入院的病人即使在住院期間曾作出暴力行為，醫生亦可發「有條件釋放令」。

部份病人可由兩年審視一次 縮短至一年一次

另外，李夏茵亦表示，會就「有條件釋放令」主動設覆核期，醫管局跨專業團隊至少每兩年審視一次病人的「有條件釋放令」，又提到每名病人的需要不同，可能有病人可以一年覆核一次。

精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會幹事阮淑茵認為，幸局方未有將條例涵蓋有自殺傾向的患者，重申此舉並不能協助相關患者。她解釋，自願入院者大多都有自殺傾向，如被強制要求服藥等，反而令其更感受到壓迫。她舉例指，曾有學童因有自殺傾向，被要求在學校社工面前服藥，最後學童選擇在學校結束生命，強調「有限度釋放」不適合自殺傾向患者。

社區組織協會幹事阮淑茵。（資料圖片）

她憂慮，擴闊範圍後亦會減少患者求醫的意慾，認為現時醫護人手已經不足，反建議應集中人手處理現時的有條件釋放病人，「而家我哋勸患者求醫已經好難。」她亦指，醫管局每兩年覆核個案的期限較入院病人長，認為應與入院病人看齊，每一年覆核一次個案。

另一精神健康諮詢委員會委員、港大臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱則料，現時範圍擴至自願入院有刑事暴力傾向者，是平衡過病人權益及治療兩方而作的決定。他解釋，如擴闊至所有自願入院或有自殺傾向的人士，數目則會很多，故擴至自願入院有刑事暴力傾向者更佳。

港大臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱。（資料圖片）

他認為，現時政府只是提出方向，未有時間表，但要增加人手則很困難，「如果加唔到人手，前線壓力會好大。」他又不認同，醫管局會訂立臨床指引和守則，病人在符合指定臨床條件可由注射藥物改為口服藥物，因注射藥物並不一定比口服藥物差，「有啲病人覺得我打針，一定係差過食藥，但其實唔係。」他認為，局方不應給予此錯覺，讓病人認為注射藥物是監測病人有否服藥，而是向病人講述口服藥物及注射藥物分別，讓病人自行選擇。

至於覆核年期方面，有限度釋放病人家屬陳小姐（化名）則擔憂，現時醫護人手緊張，要求醫管局每兩年覆核個案未必可以落實到，重申應為有限度釋放令設限期，如屆滿則取消。她亦批評，政府在制定政策是未有讓病人組織參與，擔心擴闊相關條例後，有更多病人會合資格列入「有限度釋放」內。