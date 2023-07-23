有條件釋放｜社工形容「支援」似監管　病人難融入社會：只係存活

鑽石山荷里活廣場兇案後，社會關注是否有足夠支援予精神病患者。現時的有條件釋放（CD）個案，會有一名醫務社工及個案經理跟進，一般會在個案覆診前後會面。不過，精神復康服務社工許偉俊表示，現時醫務社工及個案經理都是「走個流程」，一個月一次見面亦難以協助患者融入社會，「唔少會員只是『存活』，終日無所事事，入職場亦困難重重。」



康和互助社聯會成員陳小姐直言，未有收到醫管局有查詢過病人對措施的意見。（林靄怡攝）

醫衞局副局長李夏茵早前回應有關「有條件釋放」機制檢討時指，正研究如何在社區提供更多支援予相關患者。作為其中一個協助有條件釋放病人的組織，康和互助社聯會成員陳小姐（化名）表示，病人出院後有醫務社工及個案經理跟進，一般會安排在覆診的前後，即約一個月一次，主要都是分享日常及查問有否出現病徵等，「上門望下，望完就走。」

她指，以其患病的家人為例，他受藥物影響，反應會比平常人緩慢，惟相關社工不會提出協助病人融入社會，「𠵱家佢（其家人）每日都係去日間醫院打發下時間，無其他嘢可以做。」

許偉俊補充，有條件釋放患者的支援沒有比其他精神科患者多，現時的醫務社工及個案經理「走個流程」，而一個月一次的見面亦難以協助患者融入社區，「監管成份居多，想睇你有無復發，多過想你融入社區。」

社工許偉俊表示，現時的醫務社工及個案經理讓人感覺並非支援病人。（林靄怡攝）

可能十幾二十歲病發，轉過頭就已經四十幾五十歲，但中間經歷過啲咩呢？無囉。 社工許偉俊

他續指，不少病人家屬如陳小姐般，都希望家人可以到非牟利組織的庇護工場工作，或者做義工以打發時間，惟政府缺少相關支援，不少會員只可在社區中心或日間醫院打發時間。他形容，大部份會員只是在社會上「存活」，人生一片空白，「可能十幾二十歲病發，轉過頭就已經四十幾五十歲，但中間經歷過啲咩？無囉。」

許偉俊亦提到，近日有不少聲音指出，有條件釋放機制的適用條例或可擴闊，涵蓋有自殺傾向或自願入院的病人。他擔心，現時醫管局個案經理對病人比例亦不達1:40，如日後擴大適用範圍，有條件釋放個案亦會因而增加，反問屆時是否有足夠人手可以應用付到。