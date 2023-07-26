有條件釋放｜收緊或擴闊明討論　學者質疑成效　醫生指助病人治療

精神健康諮詢委員會周四（27日）將舉行會議，內容包括檢討「有條件釋放」機制（CD）。多年來研究有條件釋放等相關議題的港大法律學系助理教授、醫學倫理與法律研究中心的副總監張天目認為，有研究分析不同推行類似制度地方的成效後，均指沒有證據表明相關措施可有效減少相關暴力事件，故應重新思考是否仍須相關機制去「控制」病人，如病人未達至要強制入院或病情較輕，應考慮無條件釋放其出院。



不過，港大臨床醫學學院精神醫學系臨床副教授張頴宗則認為，現行機制在平衡病人權利的同時，亦保障到病人有接受治療權利，可適時找到有病發先兆患者，及早治療，故有可取之處。精神健康諮詢委員會委員、香港大學臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱指，現時只有少數患者可有條件釋放，認為機制有必要擴闊至自願入院者。



政府現時正檢討「有條件釋放」機制，並將在月內交精神健康諮詢委員會討論。（資料圖片）

《精神健康條例》下如醫生認為病人有刑事暴力病歷或有使用刑事暴力傾向，但在釋放令所指明條件規限下可安全地將該病人釋放，即可以以有條件釋放方式釋放病人。

張天目多年來研究「有條件釋放」機制，並在2020年以問卷調查及訪談形式接觸過相關患者。研究結果提到，醫護在決定讓患者有條件釋放時沒有讓患者參與討論中，此因醫護認定精神障礙者無法理解或處理此問題，形容是「家長式作風剝奪權力 （disempowerment stems from a paternalistic attitude）」，研究亦發現醫護或輕視「有條件釋放」對相關病人的心理影響。

英國向病人實施類似命令設時限 到期即自動撤銷

那香港應如何改善現時的CD？張天目指出，外國類似的機制一般分為兩種，第一類是以最低限定去控制病人情況（least restrictive），以英國的社區治療令為例，病人情況須惡化至等同需要強制入院級別相若，包括必須有精神病、有可能會傷害自己或他人，與藥物可以協助到相關病人等。

在發出社區治療令時，需要一名非醫生但同樣參與病人治療的專業人士，如社工或心理治療師，在了解病人及家庭情況後，才決定將病人放入命令，而相關命令亦有時限，如半年或一年，到期即自動撤銷。

佢（外國）嘅原因係幫緊嗰個人，但香港嘅制度，雖然有啲醫生會覺得佢係幫緊嗰個人，但好明顯法例上嘅寫法係想控制嗰個人，多過係想幫緊嗰個人。 港大法律學系助理教授張天目

另一類則是預防性制度（preventive measure），即病人未必去到最差情況，但相關制度亦有清楚的條例寫明如何才可以發出命令。以美國紐約為例，如醫生或專職人員認為相關病人在「不久將來」會傷害自己或他人、有證據顥示其未有按時按藥，並直接導致病人需要入院又或者對自己或他人造成嚴重傷害，則可以發出命令。

張天目稱本港條件釋放病人大多沒刑事紀錄

張天目表示，由於香港「有條件釋放」機制較為獨特，故與其他國家的可比性不多，但認為外國一般要求病人遵守類似有條件釋放令等制度時有「幾重關卡」，本港亦可參考。她續指，以其接觸到近50名有條件釋放病人中，大多沒刑事紀錄，只是醫療報告中有寫到病人曾作出暴力行為或有使用刑事暴力傾向，惟相關紀錄準確性存疑，「唔需要好似查案咁，要有好清楚嘅紀錄，幾時講、邊個講，有時匿名講都可以。」

張天目：應思考是否仍須相關機制「控制」病人

她亦重申，有研究在分析不同推行類似制度地方的成效後，均指沒有證據表明相關措施可有效減少相關暴力事件，故應重新思考是否仍須相關機制去「控制」病人，如病人未達至要強制入院或病情較輕，應考慮無條件釋放其出院。

港大臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱重申，現時本港「有條件釋放」的病人數字相對低，因為現時只有強制入院的病人才可以作「有條件釋放」。（資料圖片）

陳友凱認為機制有必要擴闊至自願入院者

不過，精神健康諮詢委員會委員、港大臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱不同意相關說法，認為部份思覺失調的患者對自己行為不知悉，故有時病人與其家屬對於病人所做的行為描述會有不同，醫生會根據當時病人的狀態作出判斷，以決定相信誰。他重申，現時本港「有條件釋放」的病人數字相對低，因為現時只有強制入院的病人才可以作「有條件釋放」，變相有很多自願入院的患者不可納入機制內。

他解釋，現時有不少病人在得悉要被強制入院，會改變主意指自己願意入院，「唔同外國係捉就捉。」由於強制入院的決定要取決於病人何時做出危機行為，故當病人入院後未有作出類似行為，就很難再要求病人強制入院，「其實香港（「有條件釋放」機制門檻）係嚴過英國。」他認為機制有必要擴闊至自願入院者。

港大臨床醫學學院精神醫學系臨床副教授張頴宗則認為，政府在制定或檢討相關制度時，在平衡病人權利的同時，亦要保障病人有接受治療權利。（資料圖片／陳倩婷攝）

港大臨床醫學學院精神醫學系臨床副教授張頴宗亦指，現行機制並非適用於所有患者，只有可能傷害到人並須強制入院的患者才會納入機制中，此類病人需要社會上有一定的支援才可出院，而現行機制則可確保患者可得到相關治療。他強調，在平衡病人權利的同時，亦要保障病人有接受治療權利，現行機制可適時找到有病發先兆的精神病患者，並及早治療他們。

至於如何改善制度，他指，英國或澳州將大部份的病人留在社區，但難評價此種形式是否較適合本港，「香港咩嘅setting（模式）先係最適合患者呢？會唔會入院可能對個病人係最好呢？門檻可以再討論。」