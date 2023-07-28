三隧分流｜李耀培稱633方案難分流　東隧西隧易通行籲早選定車線

8月2日起西隧、紅隧及東隧將實施三隧分流「633」收費方案，屆時西隧隧道費減至60元，其餘兩隧則加至30元。易通行不停車繳費安排亦會在8月6日擴展至西隧，東隧則在8月27日實施。



香港汽車會會長李耀培認為，「633」方案下西隧收費仍較其他而隧高一倍，料難以起到分流作用。他同時提醒駕駛者，在易通行安排下應按目的地及早選定行車線，如經西隧往中環、北角應用右線、往西營盤則用左線；經東隧往柴灣及太古城等則選用右線、往北角灣仔則用左線，避免轉線情況，可令行車更流暢。



▼7月24日 紅隧實施易通行後首個工作日▼



+ 13

政府下月收回西隧經營權，並於8月2日起推行三隧分流首階段「633」收費方案，即西隧隧道費減至60元，紅隧及東隧則稍加價至30元，並計劃年底前實施不同時段不同收費。至於易通行安排繼在紅隧實施後，會在8月6日擴展至西隧、8月27日在東隧實施。

李耀培今（28日）在電台節目表示，三隧實施「633」方案後，由於的士是劃一收費25元，料可吸引到一些的士乘客選擇行較通暢的西隧。不過，他認為實際上「633」方案起不到三隧分流作用，因西隧隧道費仍然較紅隧及東隧貴一倍，「雖然紅隧塞，但始終double價錢，紅隧司機如非特別原因都只會用返紅隧。」

香港汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

易通行方面，李耀培指今次運輸署在紅隧入口處安裝感應器，因入口處是慢車行駛且不用轉線，相信更容易偵測車輛貼，錯誤率也會減少，冀西隧再東隧可參考紅隧經驗安裝在隧道口。

他又提醒駕駛者，易通行在三隧實施後，應盡早按目的地選定行車線。以三線行車的西隧為例，他建議若前往中環及北角，可選右線；中線可直落上環及中環；往西營盤駕駛者則選用左線。他稱東隧的話，往柴灣及太古城可選右線；往北角灣仔則選左線。他稱揀定行車線可令行車更暢順、車速更平均，不需轉線也減少碰撞機會。