易通行｜西隧8.6、東隧8.27分別實施　三隧分流8.2收費「633」

易通行剛在周日於紅隧實施，運輸署今日（27日）再宣布，將西隧及東隧將分別於8月6日及8月27日，實施「易通行」。以及下月2日政府收回西隧，屆時三隧將調整收費，實施「633」方案。



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運輸署今日宣布，政府將於8月2日接收西區海底隧道時，將實施三隧「633」固定收費方案。相關方案經由立法會於今年6月28日通過的《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例》所制定。「633」固定收費方案的詳情如下：

1. 下調私家車使用西隧的固定收費至60元，同時調整紅隧和東隧的收費至30元；



2. 過海的士收費3條過海隧道全日劃一25元。與現行附加費安排相同，在非過海的士站上的士的乘客，須支付去程及回程隧道費，即共50元。東隧亦將不設無載客的士收費類別；



3. 其他車輛種類的隧道費不變。



運輸署又指，西隧及東隧在8月2日零時零分，將短暫封閉約5分鐘，以便更新收費設施。署方又提醒，駕駛者須留意西隧的費用代用券，以及商業推廣優惠，包括深宵優惠及贈券等，將隨專營權屆滿而終止。

至於「易通行」方面，西隧將於8月6日上午5時起實施，而東隧則於8月27日上午5時起實施，取代人手及自動收費亭。屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，毋須停車或排隊付款。