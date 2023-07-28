范鴻齡續任醫管局主席　任期兩年　范：將盡力羅致合適醫療人才

政府今日（28日）公布再度委任醫院管理局現任主席范鴻齡和五名現任成員，當中范鴻齡新任期今年12月1日起生效，任期兩年。獲再度委任後，范鴻齡稱，在人口迅速老齡化前提下，市民醫療需求增加，加上醫護人手不足等挑戰，醫管局將盡力羅致合適的醫療人才，措施包括推行中的環球醫療人才滙聚計劃及大灣區醫療人才交流計劃等，他指，除吸納新血外，有關計劃亦讓醫管局同事與五湖四海的醫療人才有互相學習機會。



政府7月28日公布委任醫院管理局現任主席范鴻齡續任主席，新任期今年12月1日起生效，任期兩年。（資料圖片／歐嘉樂攝）

范鴻齡由2019年起獲委任為醫管局主席，對於政府再度委任范鴻齡為醫管局主席，醫管局行政總裁高拔陞表示歡迎，並形容范鴻齡帶領醫管局走過一個又一個挑戰，醫管局會繼續全力支持和配合范鴻齡。

范鴻齡則指，醫管局工作重點是推行可持續發展公營醫療服務，質與量並行，確保病人得到適切治療。他說，在人口迅速老齡化的前提下，市民醫療需求增加，加上醫護人手不足等挑戰，醫管局持續發展專責小組不斷檢視與公營醫療持續發展有關的議題，管理及疏導醫療服務供求，讓公營醫療系統可以持續保衞民康。

同時，醫管局將盡力羅致合適的醫療人才，不僅為醫管局吸納新血，也讓同事與五湖四海的醫療人才有互相學習的機會，他會繼續與醫務衞生局、醫管局大會和所有員工緊密合作，為香港市民提升和提供優質公營醫療服務。