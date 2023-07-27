Castelo Concepts宣布旗下9間餐廳結業　130名員工受影響

撰文：黃偉倫
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本地餐廳集團Castelo Concepts昨晚（27日）突然宣布旗下九間餐廳即日停業，包括堅尼地城的Jaspa's及K Town Bar and Grill；西貢的Piccolos、Pepperonis及Jaspa's亦同樣結業。
是次結業源於經營相關餐廳的公司清盤，有份負責清盤程序的Briscoe Wong Advisory Limited表示，九間餐廳涉及約130名員工，債權人會議將於8月8日舉行。

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Briscoe Wong Advisory Limited回覆表示，是次結業的九間餐廳，分別由四間公司經營，包括Castelo Investments Limited、Bringsky Investment Limited、Happy Dragon Hong Kong Limited，以及Max Ocean Group Limited，其中首三家公司已於昨天展開債權人自動清盤程序，並已委任Briscoe Wong Advisory Limited的 Wong Teck Meng和陳佩詩為清盤人，債權人會議將於8月8日舉行。至於第四家公司，也會稍後進入債權人自動清盤程序。

是次受影響即時停業的九間餐廳：

1. Jaspa's Kennedy Town
西環堅尼地城吉席街83號地下B號舖

2. Jaspa's Sai Kung
西貢沙咀徑13號地下

3. K Town Bar and Grill
西環堅尼地城科士街44-46號先施西環大廈地下G7&G8號舖

4. Little Lucie's Hong Kong
跑馬地成和道18號津懋花園地下A鋪

5. Ollies Café Sai Ying Pun
西環西營盤高街54及56號恆陞大廈地下3號舖

6. Pepperonis
西貢寶通路1592號

7. Piccolos
西貢灣景街20號地下

8. St. Barts Sai Ying Pun
西環西營盤高街76-78號恆陞大廈地舖

9. Wagyu Lounge
跑馬地藍塘道18號地下

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