Castelo Concepts宣布旗下9間餐廳結業 130名員工受影響
本地餐廳集團Castelo Concepts昨晚（27日）突然宣布旗下九間餐廳即日停業，包括堅尼地城的Jaspa's及K Town Bar and Grill；西貢的Piccolos、Pepperonis及Jaspa's亦同樣結業。
是次結業源於經營相關餐廳的公司清盤，有份負責清盤程序的Briscoe Wong Advisory Limited表示，九間餐廳涉及約130名員工，債權人會議將於8月8日舉行。
Briscoe Wong Advisory Limited回覆表示，是次結業的九間餐廳，分別由四間公司經營，包括Castelo Investments Limited、Bringsky Investment Limited、Happy Dragon Hong Kong Limited，以及Max Ocean Group Limited，其中首三家公司已於昨天展開債權人自動清盤程序，並已委任Briscoe Wong Advisory Limited的 Wong Teck Meng和陳佩詩為清盤人，債權人會議將於8月8日舉行。至於第四家公司，也會稍後進入債權人自動清盤程序。
是次受影響即時停業的九間餐廳：
1. Jaspa's Kennedy Town
西環堅尼地城吉席街83號地下B號舖
2. Jaspa's Sai Kung
西貢沙咀徑13號地下
3. K Town Bar and Grill
西環堅尼地城科士街44-46號先施西環大廈地下G7&G8號舖
4. Little Lucie's Hong Kong
跑馬地成和道18號津懋花園地下A鋪
5. Ollies Café Sai Ying Pun
西環西營盤高街54及56號恆陞大廈地下3號舖
6. Pepperonis
西貢寶通路1592號
7. Piccolos
西貢灣景街20號地下
8. St. Barts Sai Ying Pun
西環西營盤高街76-78號恆陞大廈地舖
9. Wagyu Lounge
跑馬地藍塘道18號地下