Castelo Concepts宣布旗下9間餐廳結業　130名員工受影響

本地餐廳集團Castelo Concepts昨晚（27日）突然宣布旗下九間餐廳即日停業，包括堅尼地城的Jaspa's及K Town Bar and Grill；西貢的Piccolos、Pepperonis及Jaspa's亦同樣結業。

是次結業源於經營相關餐廳的公司清盤，有份負責清盤程序的Briscoe Wong Advisory Limited表示，九間餐廳涉及約130名員工，債權人會議將於8月8日舉行。



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Briscoe Wong Advisory Limited回覆表示，是次結業的九間餐廳，分別由四間公司經營，包括Castelo Investments Limited、Bringsky Investment Limited、Happy Dragon Hong Kong Limited，以及Max Ocean Group Limited，其中首三家公司已於昨天展開債權人自動清盤程序，並已委任Briscoe Wong Advisory Limited的 Wong Teck Meng和陳佩詩為清盤人，債權人會議將於8月8日舉行。至於第四家公司，也會稍後進入債權人自動清盤程序。

是次受影響即時停業的九間餐廳：

1. Jaspa's Kennedy Town

西環堅尼地城吉席街83號地下B號舖



2. Jaspa's Sai Kung

西貢沙咀徑13號地下



3. K Town Bar and Grill

西環堅尼地城科士街44-46號先施西環大廈地下G7&G8號舖



4. Little Lucie's Hong Kong

跑馬地成和道18號津懋花園地下A鋪



5. Ollies Café Sai Ying Pun

西環西營盤高街54及56號恆陞大廈地下3號舖



6. Pepperonis

西貢寶通路1592號



7. Piccolos

西貢灣景街20號地下



8. St. Barts Sai Ying Pun

西環西營盤高街76-78號恆陞大廈地舖



9. Wagyu Lounge

跑馬地藍塘道18號地下

