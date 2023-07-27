Castelo Concepts宣布旗下9間餐廳結業　包括西餐廳Jaspa's

在香港有約30年歷史的Castelo Concepts，周三（26日）宣布旗下九間餐廳同時即日起停止營業，包括堅尼地城的Jaspa's及K Town Bar and Grill；西貢的Piccolos、Pepperonis及Jaspa's亦同樣結業。



Castelo Concepts為是次部份餐廳停業引起之不便致歉，同時保證品牌旗下其他五間餐廳將保持正常運作，感謝市民多年來的支持。



Castelo Concepts於周三晚發稿表示，由於Castelo Investments Limited﹙必天投資有限公司﹚、Bringsky Investment Limited及Happy Dragon Hong Kong Limited已周三開始債權人自動清盤程序，故以下九間餐廳將同時於今天起停止營業：

1. Jaspa's Kennedy Town

西環堅尼地城吉席街83號地下B號舖



2. Jaspa's Sai Kung

西貢沙咀徑13號地下



3. K Town Bar and Grill

西環堅尼地城科士街44-46號先施西環大廈地下G7&G8號舖



4. Little Lucie's Hong Kong

跑馬地成和道18號津懋花園地下A鋪



5. Ollies Café Sai Ying Pun

西環西營盤高街54及56號恆陞大廈地下3號舖



6. Pepperonis

西貢寶通路1592號



7. Piccolos

西貢灣景街20號地下



8. St. Barts Sai Ying Pun

西環西營盤高街76-78號恆陞大廈地舖



9. Wagyu Lounge

跑馬地藍塘道18號地下



不過，Castelo Concepts亦指，有五間餐廳因屬獨立營運或具有不同的管理架構，故將繼續正常營運。餐廳名單如下：

1. St. Barts

清水灣道663號傲瀧零售大樓地下1號舖



2. Tai Hang Bar & Grill

大坑銅鑼灣道38號海麗軒地舖下



3. Zaks

愉景灣D'Deck 地下G04及1樓103號舖



4. Figo's

愉景灣D'Deck地下G07號舖



5. MooFish

愉景灣D'Deck1樓103號舖

