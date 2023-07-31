居屋2023｜「慈母」幫愛女遞表協助置業　嘆「畀唔起私樓首期」

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】居屋2023今日（31日）申請首日交表，有不少市民一早前往樂富房委會交表，大部分市民心儀位於啟德的「樓王」啟悅苑。



一家四口窩居130呎劏房的季小姐表示，希望抽到啟德的單位，改善現時的居住環境。亦有「慈母」專程為女兒交表，感慨「畀唔起私樓咁多首期」，只盼可以抽到居屋，為女兒未來作打算。



季小姐指她一家四口住在很少的房子，只有130呎但4個人住，所以希望抽到居屋，可以改善狹小的生活環境，搬進更大的單位。（盧翊銘攝）

今早樂富房委會有大批市民交表，啟德啟悅苑是不少市民的首選。一家四口居住130呎劏房的季小姐表示，首選啟德啟悅苑的單位，希望搬進更大的單位，可以改善狹小的生活環境，她又指，「現在小朋友在港島區那邊讀書，啟德相對比較方便。」

今年居屋的折扣率比上年低，季小姐指折扣率下降有困難但可以承受，不會考慮儲錢買私樓，慨嘆「買不起私樓」。

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公屋戶：啟德環境、地段較其他好

同樣首選啟德啟悅苑單位的公屋戶劉小姐指，啟德的環境更好，亦鄰近本身居住的地方，「小朋友都係喺嗰邊返學。」她表示即使樓價下降，亦沒有考慮儲錢買私樓，「我都抽過幾次居屋，但都未抽到。如果抽到係一家三口住」，希望由現居住的地方搬至更大環境更好的居所。

打算用綠表申請居屋的顧女士，亦最想抽到啟德單位，「啟德方便我地啲老人家，好似發展得全面啲方便我哋，好過其他地方。個個都想去啟德、地段好啲！」她表示沒有考慮儲錢買私樓，「私樓而家冇考慮，我哋年紀唔係好適合買架啦。」

李小姐則希望幫女兒抽到觀塘區的居屋，因為本來亦是住觀塘區。（盧翊銘攝）

母親嘆付不起私樓首期 冀助女兒抽居屋

家住觀塘居屋的李小姐計劃幫女兒抽居屋，助她置業，希望抽到觀塘區的居屋，「因為阿女有抽過好多次都抽唔到所以幫佢睇下。」她直言樓價下跌亦沒有打算購買私樓，「冇諗住買私樓畀唔到咁多首期。」

今期居屋委員會將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位。