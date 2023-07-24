居屋2023｜安楹苑兩成單位望海景　最平$8.5萬上車　安樺苑望礦山

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，將於下周一（31日）開始接受申請，售樓資料今日（24日）起可在房委會網頁查閱。

觀塘安楹苑和安樺苑均位處安達臣道前石礦場，原本預計維港煙花景是該兩個新屋苑的最大賣點，惟前者只有不足兩成單位有機會望海，而安樺苑大部份海景已被前者遮擋，相信只有極高層才有機會飽覽海景，但部份單位可享礦山景，景觀尚算不俗。雖然該區交通不便一直為人詬病，但兩個屋苑僅約一成單位為開放式單位，最細單位亦近300平方呎，最相信此兩個屋苑最大賣點。



安楹苑座落在安禧街15號，是觀塘安達臣道前石礦場今期三個屋苑之一，涉及兩座28層高住宅大樓，合共提供1,140伙，單位面積介乎282至478平方呎，售價為1,707,000至3,941,100元，預計關鍵日期為2025年7月31日。以綠表申請人只需最低5%樓價計算，最付8.5萬元首期便可上車。

屋苑主要出入口位於安禧街，兩座以行人通道和綠化天台相連，B座旁邊設有兒童遊樂區，但並不如同期的安麗苑般齊備。

安楹苑A座為一層22伙格局，每層包括7個大單位，單位已預設一房，日後可再間多一房，單位四正，其餘均為一房單位，亦即整座均無納米單位；而B座則為一層24伙，同樣有7個類似大單位，並有4個開放式單位。

安達臣道前石礦場為新發展地區，交通設施不足，準業主入伙後，出入成為大問題，相信要做一段時間「開荒牛」，令不少有意申請人卻步，相信該區最大加分位為無死角維景海景。

▼點擊即睇居屋2023其他屋苑資訊▼



不過，根據屋苑的布局，相信兩座各只有4個單位可坐擁海景，亦即佔整個屋苑不足兩成單位，分別為A座3、4、15、16室，以及B座1、2、17、18室，均為一至兩房單位，相信相關單位會較「搶手」。

同樣位處安達臣道半山的安樺苑則位於安禧街2號，共有兩座31層高住宅大樓，合共提供990個單位，單位面積介乎296至495平方呎，售價為1,807,100至3,766,700元，預計關鍵日期為2025年8月31日。

雖然安樺苑有較多單位的座向為西方，理應可望到海景，包括A、B兩座的3、4、7、8、11、12室，惟前方有安楹苑，相信不少景觀會被阻擋，預料較高層才有望觀賞到海景。不過，兩座每層均有4個單位向東，亦即可享礦山景，分別為1、2、13和14室。

至於整體單位格局方面，兩座均為一梯18伙，兩座的布局相當對稱，每層均有4個大單位，包括11、14、15、18室，單位本身已間一房，並預留位置再間多至少一房，亦即為兩房單位；兩座的每層亦有兩個開放式單位，分別為16和17室。