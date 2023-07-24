居屋2023｜安麗苑兩成單位設減音露台最貴值30萬　一成單位享海景

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，將於下周一（31日）開始接受申請，售樓資料今日（24日）起可在房委會網頁查閱。

安麗苑為今期觀塘安達臣道前石礦場新屋苑之一，三幢住宅大樓合共可提供1,380伙，屋苑的社福設施亦較齊全，包括羽毛球場、太極廣場和兩個兒童遊樂區等，日後或可自成一角，彌補交通不便的扣分位。不過，屋苑A座一半單位設減音露台，以建議呎價推算，最貴盛惠約30萬元，佔整個屋苑約兩成單位，原來最大加分的維港煙分景，則預料僅不足一成單位可望海，令此出入困難的屋苑再扣分。



安麗苑位於安愉道15號，為安達臣道前石礦場半山上，共有三座28層高住宅大樓，合共提供1,380伙，面積介乎278至497平方呎，售價為1,693,900至3,764,400元，關鍵日期為2025年8月31日。

屋苑主要出入口位於安愉道，亦即B、C座之間，三座包圍着一系列社區設施，規劃較今期其他屋苑好，包括太極廣場、兒童遊樂區、羽毛球場等，A座旁則有平台，設有升降機通過低層停車場、幼稚園和長者鄰舍中心等。

安麗苑A座屬於一梯24伙，當中有12個單位附設減音露台，全部均為開放式或一房單位，露台面積則為30至41平方呎。（文件截圖）

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根據屋苑平面圖，A座屬於一梯24伙，當中有12個單位附設減音露台，全部均為開放式或一房單位，包括1至4室和17至24室，單位面積介乎311至497平方呎，露台面積則為30至41平方呎，換言之，露台佔單位約十份一，按建議呎價推算，減音露台價值217,800至297,660元。

屋苑位處安達臣道半山，維港煙花景是最大加分位，不過，根據平面圖，三座合共只有約12%個單位座向可望遠眺海景，包括A座9、10室；B座5、6、11、12室；C座9至10室，吸引力較預期大減。

另外，安麗苑設有擋土牆，根據大廈公契，業主有必要承擔屋苑範圍內或毗連的斜坡或擋土牆的維修責任，故準業主日後或要支付較高的維修費用。