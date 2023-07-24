居屋2023｜兆翠苑失屯門河景　全望私樓欠開揚　兩成屬兩房大單位

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，將於下周一（31日）開始接受申請，售樓資料今日（24日）起可在房委會網頁查閱。

鄰近即將動工的港鐵屯門南延線新設車站地盤的兆翠苑，屋苑平面圖顯示，全部單位均座向私樓，原本預料可享的屯門河景盡失，而即使屋苑擁有今期最大的518呎單位，但並不如上期一樣，設三房兩廁間隔，只可間兩房，而開放式單位亦佔整體逾三成，相信令一眾有意申請者失望。惟屋苑鄰近將落成的港鐵站，而最貴的單位，綠表買家首期不需19萬元便可上車，相信仍有一定吸引力。



最平單位不用180萬元

兆翠苑位於屯門恆富街26號，共有兩座26至29層高住宅大樓，合共提供518伙，是今期規模最細的屋苑，單位面積介乎281至518平方呎，售價為1,794,700至3,715,000元，預計關鍵日期為2025年4月30日。

屋苑對面是九巴屯門南車廠和城巴屯門車廠，再前方便是屯門河，原來預料中高層單位已可飽覽屯門河景，不過根據屋苑平面圖，向河景一方全為牆壁，大部份座向均望向鄰近的私樓南浪海灣和御海灣，相信令會有意申請者相當失望。

A座屬於一梯8伙，當中有3伙為可間至少兩房的大單位，分別為1、3和8室，大部份座向均望私樓或內園，景觀有欠開揚。（文件截圖）

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B座僅13室為可間兩房大單位

至於屋苑布局，A座屬於一層8伙，規模相較今期其他屋苑「迷你」，當中有3伙為可間至少兩房的大單位，分別為1、3和8室，但不如上期東涌裕雅苑一樣設三房兩廁格局；其餘單位均至少可間一房，大部份座向均望私樓或內園，景觀有欠開揚，相信「有辣有唔辣」。

兆翠苑B座則每層有13個單位，開放式單位佔7個，包括1至6和12室，即佔每層超過一半單位，全部均望向內園和私樓，景觀同樣有欠開揚，而每層只有13室為可間兩房的大單位。