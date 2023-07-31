三隧分流｜8.2零時實施新收費　紅隧東隧加價至$30　西隧減至$60

政府將於8月2日零時收回西隧專營權，重掌隧道費的自主權，三隧分流終可於同日正式實施，西隧減價至60元，紅隧、東隧則同步加價至30元。

運輸署今日（31日）交代三隧分流及易通行的最新安排，其中三隧分流將於當日實施「633」收費方案，運輸署署長羅淑佩稱，該方案只是過渡性質，期望部份人考慮由紅隧轉用西隧，長遠要等年底實施「不同時段不同收費」，分流交通的效果才會明顯。



【15:28】羅淑佩稱，「633」收費是過渡方案，期望部份人考慮由紅隧轉用西隧，或用公共交通工具，相信一定可疏導三隧擠塞，但不明顯。她指的士劃一收25元，會觀察會否對選搭的士市民選擇隧道或的士司機繁忙時段過海會否有影響，但長遠仍要等年底「不同時段不同收費」，屆時分流效果才明顯。

【15:17】羅淑佩表示，在收回西隧後，由於西隧仍未實施易通行，提醒駕駛人士沿用目前的付款安排，惟私家車已調低收60元。

【15:15】王志恒又說，西隧收費廣場面積較紅隧大兩倍以上，故所需工程時間較多，會在8月5時晚上10時起分階段進行，屆時西九龍公路南行近興華街西、即海達邨海盈邨附近，到海輝道迴旋處近奧海城一期附近，車輛行車速度由時100公里減至70公里，近海輝道之後一段降至50公里。

王指，在8月6日凌晨4時前收費廣場會分階段封閉行車線，九龍商住平台經雅翔道天橋前往香港進入隧道支路，會在8月5日晚10時至8月6日凌晨4時封閉，需行其他路進入西隧。8月6日凌晨4至5點，西隧來回方向及進入支路會1小時。

+ 4

【15:14】至於西隧往九龍方向，王稱有11條收費亭行車線，包括3條自動收費行車線及8條人手收費行車線，易通行實施後會減至4條線，巴士依舊要用慢線入轉車站，其他車輛也繼續用慢線前往尖沙咀及九龍的商住區，其他可行其餘3條線，依照指示前往目的地。

【15:10】運輸署總工程師／交通工程（九龍）王志恒表示，易通行感應器安將在西隧往港島及九龍入口龍門架上，現時前往香港的收費廣場有10條行車線，包括4條自動收費行車線及6條人手收費行車線，實施易通行後行車線會減至5條，包括1條巴士專用及4條其他車輛行車線。他說，經過現有收費廣場後，行車線進入隧道管道前會收窄至3條行車線，最右行車線要匯入右二線；左二線則匯入巴士離開巴士轉乘站後、進入隧道的最左線。

【15:04】運輸及物流局副秘書長麥震宇稱，西隧19974月30日通車，全長2公里，連接西九龍往港島西，每日平均車流約6.8架次。他稱政府兩年前展開接收工作，包括路政署確認隧道修緝妥當，運輸署展開新營辦商招標，並優先招聘現時前線員工，現時9成人會留任。政府已檢查及設備，包括管道通風系統、交通監察及控制系統、燈光系統、西隧行政大樓等。

他說，8月2日調整成「633」收費方案後，西隧及東隧會有短暫5分鐘停用，其他除了收費外對駕駛者無影響。

【15:03】運輸署署長羅淑佩表示，8月2日零時零分起政府會接收西隧，屆時會實施三隧分流「633」方案。另會在下周日、8月6日5時在西隧推行「易通行」不停車繳費。

運輸署公布三隧分流及西、東隧實施易通行詳情。（黃偉倫攝）