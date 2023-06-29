三隧分流｜的士業界冀收費與私家車看齊　陳恆鑌：有助分流應考慮

立法會周三（28日）通過三隧分流方案，最快8月至年底分兩階段實施。立法會交通事務委員會主席陳恆鑌今早（29日）在電台節目表示，收到的士業界反映，希望的士收費與私家車非繁忙時間收費20元「睇齊」，他表示如有助分流，政府應考慮。他也期望，政府盡快收集足夠數據，在明年第二季作檢討，按實際運作調整。



▼3月22日 紅隧情況▼



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陳恆鑌表示，收到的士業界反映，現時全日劃一收費25元，有部份時段較私家車的晚上非繁忙時間收費20元為高，明白業界為何希望政府可作調整，「我都支持睇齊，如果對分流有好處，政府都應該考慮。」

他又指，將於8月2日實施首階段三隧分流方案，並在年底實施三條隧道按不同時段不同收費，希望政府在收集足夠數據後盡快檢討，不過，他相信明年第一季調整未必有機會，冀政府在明年第二季作檢討，按實際運作及分流情況作調整。

他也提到，昨日通過的法例有賦權運輸署署長可做一些時間上或收費上的調整，不過需要符合列表所有要求並刊憲。

立法會昨通過《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，落實今年8月2日政府收回西隧經營權時，實施首階段三隧分流方案，並採用「633」固定收費方案，即私家車使用西隧收費下調至60元，紅隧和東隧收費調高至30元，使用西隧和紅隧收費差額從55元縮窄至30元。的士及商用車分別收25元及50元。

第二階段將在年底實施，三條隧道按不同時段不同收費，即視乎時段，私家車收費介乎20至60元；電單車（包括機動三輪車）收費介乎8至24元。過海的士收費繼續全日劃一25元，其他商用車包括貨車、巴士等則全日劃一50元。