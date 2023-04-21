三隧分流｜羅淑佩稱有估算成效　但要「戴個頭盔」：未必完全準確

政府擬於收回西隧後實施三隧分流，隨後再實施「不同時段不同收費」，屆時繁忙時段紅隧、東隧最高收費將增至40元。立法會今日（21日）商討相關草案，多名議員質疑新收費及方案，A4聯盟楊永杰批評政府離地，難以鼓勵車主非繁忙時間外出，「我早啲返工，返到去港島泊車，啲錢邊個畀啊？政府畀啊？（如果）我遲啲收工，遲一個鐘（走）嘅泊車錢邊個畀啊？政府畀啊？泊車錢仲貴過隧道錢」。



另外，政府一直未有清楚交代方案的具體成效。運輸署署長羅淑佩表示，有透過交通運輸模型及交通習慣調查作估算，「每一口價，每幾蚊、每一蚊我哋都試一試，唔同收費方案都有估算」。不過她亦指要「戴個頭盔先」，由於改動過多，估算未必準確，「我哋只係能夠做到，我哋最好嘅估算，而未必係將來百分百對應出嚟」。



立法會今日召開《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》委員會，商討三隧分流方案。運輸及物流局局長林世雄表示，相信新的收費方案可改善過海交通繁忙時間擠塞的情況，對私家車司機、公共交通、商用車輛、過海巴士乘客，以至整個社會均會帶來裨益。

楊永杰批政府拒絕透露新方案背後理據

不過，多名議員均質疑收費。楊永杰批評政府拒絕透露背後理據，「你成日話你有好多嘅數據，但你從來無同我講你嘅數據係乜嘢喎，我哋完全唔知！你就話有效果，但個效果係點只係你講咋喎！」

質疑難鼓勵非繁忙時間外出 楊永杰：泊車錢政府畀啊？

楊永杰認為，現時方案離地，難以鼓勵車主於非繁忙時間外出，「我早啲返工，返到去港島泊車，啲錢邊個畀啊？政府畀啊？（如果）我遲啲收工，遲一個鐘（走）嘅泊車錢邊個畀啊？政府畀啊？泊車錢仲貴過隧道錢」。

▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



+ 16

梁熙擔心他日效果未如預期

民建聯議員梁熙同樣批評政府未交代成效，質疑是否因為擔心他日效果未如預期，因而拒絕交代，促請當局詳情說明，「紅隧有幾多車分流去東隧？有幾多車分流西隧？分別三條隧道車流量多咗幾多、少咗幾多？」

易志明稱的士非繁忙時段收費高於私家車 憂鼓勵乘白牌車

航運交通界議員易志明則關注商用車收費，指的士業界雖然認同全日劃一收費，但的士25元的隧道費，比私家車晚間非繁忙時段的20元更昂貴，認為並不合理，「即係政府鼓勵啲人坐白牌車？我25蚊，來回50蚊，佢就20蚊過海」。

羅淑佩：方案改動多 估算未必準確

運輸署署長羅淑佩表示，有就不同方案、收費做估算，強調背後有交通運輸模型及交通習慣調查做依據，「每一口價，每幾蚊、每一蚊我哋都試一試，唔同收費方案都有估算」。她表示，今日未有準備相關資料，但之後可以提供相關動畫及圖畫，以交代過海隧道附近幹道的車龍變化。

運輸署署長羅淑佩（資料圖片／余俊亮攝)

不過羅淑佩亦指，要「戴個頭盔先」，由於方案涉及的改動過多，而且在通關後車流量持續改變，加上市民會因方案改變出行習慣，因此估算未必完全準確，「我哋只係能夠做到，我哋最好嘅估算，而未必係將來百分百對應出嚟」。