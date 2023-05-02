三隧分流｜羅淑佩稱非為賺錢　目標減塞車：減到車流收少啲仲高興

政府計劃收回西隧後實施三隧分流方案，先採取「633」收費再實施「不同時段不同收費」。立法會今日（2日）繼續審議相關條例草案，運輸署署長羅淑佩強調，三隧分流方案非為增加政府收入，措施首要目標是減少交通擠塞：「大家有塞車都係嚟搵我嘅時候，如果我能夠減到更多車流，等於隧道費再收少啲，我係會高興。」



條例草案今日亦進入逐條審議階段，立法會議員江玉歡質疑律政司草擬法例中英文版本出現翻譯錯誤：「中文同英文都唔吻合，唔啱囉，中文完全唔明佢講乜。」



楊永杰要求盡快提交整體數據及根據 指「644」方案太貴

立法會《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》委會員今開會討論草案，多名議員質疑新收費安排及訂立方案根據。A4聯盟立法會議員楊永杰要求運輸署盡快提交方案整體數據，包括「633」方案的成效估算等，並盡快交代港鐵泊車轉乘計劃進度，並批評「644」收費太貴，「九龍中市民唔係唔畀你加，從20蚊加到30蚊係無奈接受，40蚊就真係好大幅度，對市民承擔能力係非常之大。」

工聯會立法會議員陸頌雄提到，條例草案列明「該等隧道費可訂於高於收回成本水平」，認為法案令人觀感不佳，「會演譯成政府想賺錢」，冀當局考慮刪除該條文。

▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



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羅淑佩重申方三隧分流首要目標是處理交通擠塞

運輸署署長羅淑佩回應時稱，三隧分流方案並非為增加政府收入，站在運輸署署長立場，首要是處理交通擠塞，「我睇哂所有公交，大家有塞車時都係嚟搵我嘅時候，其實如果我能夠減到更多車流，等於隧道費再收少啲，我係會高興。」

大家有塞車時都係嚟搵我嘅時候，其實如果我能夠減到更多車流，等於隧道費再收少啲，我係會高興。 運輸署署長羅淑佩

羅又說，雖然政府定價時一般以收回成本方法處理，但最「年輕」的西隧也有30年歷史，實際三隧成本早已收回，但仍有管理、維修及保養費用等，強調定價主要是有調節交通考慮：「係咪收回成本之後，政府唔會再收隧道費？如果多於成本就唔收了？其實我哋係要有多方面考慮，但同時處理交通擠塞係今次嘅首要目標。」

運輸署署長羅淑佩。（余俊亮攝）

至於「633」方案成效，羅淑佩稱估算「633」下的車流大體與現時相若，只有輕微的改善，不如「644」方案有效果，並指據電腦模擬及交通習慣調查等結果，認為要有二三十元差異才能改變出行習慣。她亦說增加泊車轉乘計劃現正進入關鍵階段，會親自與港鐵管理層跟進，以期盡快公布。

法例條文「文法」掀爭論 江玉歡：中文版完全唔明講乜

除方案仍有爭議外，法例在「技術」上亦引起討論。該條例今日進入逐條審議程序，立法會議員江玉歡質疑律政司草擬時出現翻譯錯誤，並指條例第三項b段，英文版本指「includes the time slot mentioned in paragraph(a)」，中文則翻譯成「包括符合以下說明的 (a) 段所述時段：」。

江直言中文版本出現嚴重文法錯誤，「寫得好差！中文同英文都唔吻合，唔啱囉，中文完全唔明佢講乜……中文講個a都唔係係下面，點解會用冒號？」她更稱：「我自己中文都唔好，但點會成日出現冒號？唔想浪費時間，我自己寫返入黎（修訂）。」