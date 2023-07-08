許維恩41歲做新手媽媽餵人奶 身材好母乳量卻不足 苦呻：好感觸
撰文：聯合新聞網
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許維恩上月底產下女兒「忒忒」，完全沉浸在初為人母的喜悅當中，老公王家梁近日就透露許維恩為了親餵女兒母乳相當努力補餐，笑說女兒「一臉問號的進房間，嚎啕大哭的出房間」，因為新手媽媽的母奶量還不足以讓女兒的小胃滿足。
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王家梁表示，通常只能把女兒送回去喝配方奶，補足她的營養。有網友提供偏方要媽媽多喝豆漿跟黑麥汁，才會發奶，王家梁也回應：「努力喝中」。新手爸媽十分辛苦。
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許維恩也PO出親餵女兒的畫面，透露自己看到這一幕就想到把自己的青春都給她，突然想起一首歌詞：「看到歌詞突然好有感觸，給了我勇氣也給了我觸摸不到的奇蹟。」
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