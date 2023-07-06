產後抑鬱｜媽媽產後腰痠背痛、母乳不足 各種因素可引致產後抑鬱

相信很多人都聽過，在整個孕期到產後經歷的巨大荷爾蒙變化，是造成所謂產後憂鬱的主因；除此之外，生產後媽媽注意到身體產生許多預期之外的變化，很容易會讓媽媽們開心不起來。育有兩孩的許嘉珊醫師分享了產後的經驗和感想。

（資料授權及本文作者：履行生活 許嘉珊醫師）



顯而易見的身材變化

懷孕時期撐大的肚皮，在產後並不會立刻恢復原本的大小，比如我本人現在的肚子大概看起來還是像懷孕六個月左右。雖然知道這是必經的過程，但畢竟對在意身材的女生來說，看到鏡中鬆垮的自己，還是頗為衝擊的。

（PhotoAC）

傷口疼痛、腰痠背痛的不適

不管是自然產或剖腹，總是會在媽媽身上留下一些傷痕，依照每個人不同的狀況，恢復速度也不同，但不舒服的日子是避免不了，像我兩胎剖腹產，確實也經歷了一段頗痛苦的恢復期。

懷孕時期因為骨盆前傾，常導致孕婦下背痠痛、行走不便等問題，有些人的不舒服甚至延續到產後；另外因為胎兒對骨盆底肌的壓迫、生產過程等因素，也可能導致產後漏尿。

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母乳哺餵問題 感覺患得患失

產後坐月子，我花了許多時間在擠乳這件事上，每天都會在算每隔幾個小時應該擠乳？今天的奶量如何？身為一個奶量少的媽媽，上次產後我其實經常患得患失，總覺得沒給寶寶足夠的抗體而自責，產生心理壓力，幸好這次目前狀況比上次好多了。如果出現塞奶甚至乳腺炎等問題，更是非常消耗精力。

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各種身心問題積少成多 帶來龐大壓力

接下來還有產後落髮（我上次是發生在生產完第三、四個月左右）、照顧新生嬰兒的各種辛苦（例如睡眠不足、伴侶分工不均）、銜接回職場的暫時不適應和調適、親戚長輩對於教養的不一致意見、經濟壓力等等，都足以帶給新手爸媽很大的壓力。

產後要隨時覺得開心，真的是不太容易，想跟天下的媽媽們說一句，你們都辛苦了。在養兒育女的道路上，若你曾經覺得不開心，看看這麼多雜碎事情，你絕對不孤單。

爸爸們啊，要多體諒自己的另一半、事情多做一點，絕對是和諧家庭關係的重要關鍵！

《本文獲履行生活 許嘉珊醫師授權轉載》

作者簡介

許嘉珊醫師，一位育有兩孩的媽媽，經常在社交媒體分享各種減重和功能醫學知識。

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