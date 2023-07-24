旅監局禁同區用膳購物　餐飲業界批「大石砸死蟹」　質疑權力過大

內地來港旅行團早前於土瓜灣聚集，旅監局先後推出不同措施監管，直至今年5月，當局規定旅行團不能同區購物兼用膳，其中主攻團餐生意的富源酒樓上周二（18日）結業。餐飲聯業協會會長黃家和今日（24日）表示，當局的行政計劃對餐飲業界不公平，認為要求該區商戶簽署承諾是「大石砸死蟹」，並指接獲當區同業反映旅行團數目大幅減少，令生意下跌，一間可容納200人的酒樓只有20多人用餐，質疑旅監局今次權力過大，干預香港自由經濟市場。



▼7月18日 富源酒酒樓結業▼



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旅監局早前向位於九龍城區的註冊商店發出附加承諾書，提醒及規管商戶需要承諾旅行團如被安排到訪九龍城區內的註冊商店購物，不得於同一日在土瓜灣區內的食肆用膳。如發現有註冊商店違反行政計劃下的規定，旅監局會按個案性質及嚴重性決定處分。

業界質疑旅監局干預自由經濟

黃家和今日（24日）於香港電台節目《千禧年代》表示，對此感無奈及憤怒，認為措施非常不合理以及奇怪，此前沒有與飲食業界商討，形容「冇可能咁樣做法」，並稱「我問過10個，有10個人都完全唔同意旅監局嘅做法」，質疑旅監局權力過大，干預香港自由經濟市場，對業界並不公平。

他指，旅監局於3月規定餐廳實行內地團預約制、用膳時間最少30分鐘等措施，當區擠擁的情況已經改善。他上星期六（22日）亦親自巡視土瓜灣，逗留了約兩小時，目測只有三至四輛旅遊巴，部份團員購物後於同區食肆用膳，質疑旅監局如何監管。他認為要求註冊商店簽署承諾書是「大石砸死蟹」：「旅客去到當區買東西，然去係當區食飯、用膳嘅話呢個係正常不過的情況，點解唔可以呢？」

▼3月29日 《香港01》直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼



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旅行團由每日400團減至少於100團

黃家和表示，近兩至三個月，整體來港旅行團的數目減少，由開關初期每天300至400團減至平均每天少於100團，甚至只有50餘團。他也接獲當區餐飲企業反映生意下跌，需要員工放無薪假。他前往做團餐生意的酒樓觀察發現，一個可容納200人的地方只有20多人用餐。他說，如今餐飲業尚未復蘇，以晚市堂食為例，業界生意整體下跌了三成，以往做團餐生意的餐廳如果轉型做街坊生意，與當區其他大型食肆競爭「唔係話唔可以，係可能要花九牛二虎之力」。

他估計，一些旅行團會害怕來土瓜灣，而轉往其他區用膳，反而令旺角、尖沙咀等地較為擠擁，亦會有人投訴，「旅監局會唔會同一看待，唔畀呢啲旅行團係尖沙咀同日用餐呢？」黃家和認為，旅遊業的問題應該從源頭解決，旅監局的行政措拖不合邏輯，「唔係將個問題已經一路落到係下流，由下流處理」。