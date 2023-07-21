旅監局管用膳｜尖沙咀團餐酒樓減少晚市控人流　免變富源「翻版」

旅監局近月出招規管如內地團被安排到訪土瓜灣接待商店，即不可於同區用膳，圖改善旅客阻街問題，而團餐名店「富源酒樓」在新措施下，日前宣布結業，引來飲食業界批評旅監局做法霸道，憂心新措施未來會延伸至其他地區。同樣專門接待內地團、提供團餐的尖沙咀「集古村酒樓」為防變富源「翻版」，亦加派人手控制人流，避免引起混亂和投訴。



新開團餐酒樓日接待逾千旅客

位於尖沙咀赫德道的「集古村酒樓」於近月新開業，專門接待內地團提供團餐。《香港01》記者今日（21日）到上址視察，發現由中午12時至下午2時的午飯繁忙時段，前來用膳的內地團人流絡繹不絕，有不少旅客吃飽甫落樓離開，轉眼又有另一團為數30多名旅客進入酒樓吃飯。而酒樓內有約20多圍桌椅接待旅客，坐無虛席。

現場所見，有酒樓職員在地下負責維持秩序，旅客亦按照指示在門外排隊，等候進入酒樓，但由於上址門外不能停泊旅遊巴，旅客吃飽後落樓要等齊人，才能跟隨導遊徒步到附近搭乘旅遊巴離開，惟等候期間，一行人堵塞在酒樓對面，大約10多分鐘後始離開。不過，由於酒樓毗鄰的商舖大多為酒吧，白天尚未營業，故未有對其他商戶造成很大影響。

有部分旅客吃飯落樓後，在酒樓對面等候約10多分鐘才離開，一度造成堵塞。（鄧宇詩攝）

寧減少晚市生意免被投訴

就土瓜灣團餐名店「富源酒樓」在旅監局新措施下結業，集古村酒樓業務經理陳多多接受《香港01》電話查詢時表示，該酒樓已做好分流措施，為了控制人流，酒樓已特地派員工在地下提醒旅客須依指示排隊，避免引起混亂，或妨礙其他店舖做生意。她又稱，由於鄰近商戶多為酒吧，主要在晚間營業，為了減低影響，酒樓已減少接晚市生意，平日中午一般接待約700至800名旅客，晚市則只接待約300人，較白天大減超過一半。

記者其後再向附近商戶了解團餐酒樓平日接待內地旅客狀況，有餐廳員工認為暫時對該店影響不大，員工稱明白內地旅客來港，需要安排他們用膳，而旅行團抵達酒樓後可能要排隊等候，或會令人感覺街上很擠擁，但會盡量體諒，而有關情況未有妨礙其餐廳做生意。

另一間日式餐廳負責人林小姐則指，約一個月前開始出現較多內地團到上址酒樓用膳，每日中午開始多人聚集，雖未有阻礙她的餐廳營業運作，但她不時看見旅客在附近吸煙和隨地吐痰，影響環境衛生，希望酒樓方面能多加提醒旅客。

旅監局為了解決內地團逼爆土瓜灣問題，今年5月推出新規定措施，要求訪港內地團如到訪土瓜灣接待商店，即不可於同區用膳，但當區接待內地團的富源酒樓稱因而生意大跌，宣布結業。餐飲聯業協會會長黃家和接受電台訪問時批評，旅監局在制定相關措施時只與旅遊業及和其他業外人士討論，但沒諮詢餐飲業界，做法不公平，除尋求法律意見研究是否有「轉彎餘地」外，亦會向旅監局及旅遊事務專員表達不滿。