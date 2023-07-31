研究指中醫藥可助降低吸毒者吸食大麻意欲　改善抑鬱、暴躁及焦慮

早前禁毒常務委員會調查發現，中學生及大專生最常吸食的毒品為大麻。基督教香港信義會社會服務部早前展開中醫藥治療吸毒後遺症及大麻治療研究，結果發現部分參加者完成中醫療程後，明顯減少食大麻頻率，並可改善焦慮及憂鬱情緒。有參加治療的受訪者認為，中藥的確改善睡眠質素及情緒問題，同時減低吸食頻率。



是次研究共有74名大麻使用者參與，平均年齡為23.3歲。他們於在2021年8月1日至2023年7月31日期間，參加中醫藥治療吸毒後遺症及大麻治療的研究，並配合中大「中醫中藥研究所臨床研究中心」提供的研究處方，主要協助他們透過中藥改善低動力及煩燥不安情緒，從而提升戒毒動機。

參加者需口服同一組方劑量沖劑8個星期，其後的4個星期停藥作跟進，是次74名參加者中有15人完成8週療程。整個研究結果顯示，7成參加者於第一階段服用中藥兩星期後，平均使用大麻量減少近7成，焦慮與憂鬱情緒亦有明顯改善。

研究主力針對短期依賴者 從調理肝臟入手減低渴求

基督教香港信義會天朗中心註冊中醫師劉浩泉表示，是次研究主要針對「短期依賴」大麻症狀人士，指出大麻吸食者的後遺症普遍為低動力、失眠、疲倦，以及情緒出現抑鬱、暴躁及焦慮等。他續指戒毒重點在於防止復吸，而戒斷後遺症（失眠、情緒不穩及精力不足）正是復吸主因，改落該問題能減低復吸機會，並希望讓中藥在早期介入，防止他們變成長期依賴。

劉浩泉（右一）強調雙花延力沖劑與美沙酮完全不同，美沙酮是替代治療，而沖劑則是逆向治療。（鄧穎欣攝）

劉浩泉指，吸食大麻成癮在中醫學角度歸為肝氣失調，治療主要以調理肝臟為先，選取疏肝、清肝、和養肝的藥材。他表示，研究中大部分受訪者是服用雙花延力沖劑，主要成份包括密蒙花（疏肝）、菊花（清肝）及延胡素（養肝），直接用中藥減低吸食大麻者復吸的渴求。

參加者認為沖劑的確改善失眠情況

分享會播放參加者的訪談，張先生（化名）表示初時吸食大麻令整個人十分放鬆，所有感官都會放大，並與一班朋友同時吸食會感受到他們的快樂，又指朋友創作歌曲時會透過食大麻獲得靈感，認為頭腦當刻會更清晰。

張生更指吸食大麻對自己身體沒有影響，服用過量才會有影響，反指「食得多糖、鹽呀，都會對身體有影響。」

張先生表示，當初嘗試研究設置的「涼茶站」是想了解自己身體狀況，有沒有隱患疾病。他坦言服用中藥睡眠質素較差，一直沒有精神工作，但服用中藥後的確「精神咗」及較容易入睡，並由原先最頻密一星期食大麻兩次，降至現時兩星期一次，甚至乎一個月只有一至兩次。

中醫療法與美沙酮不一樣 未來將研究可卡因治療

被問到是否與美沙酮療法相同，劉浩泉強調雙花延力沖劑與美沙酮完全不同，美沙酮是替代治療，而沖劑則是逆向治療。信義會另表示未來會繼續提供免費中醫療程，並研究中藥對可卡因吸食者的治療。