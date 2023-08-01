精神健康｜兩聯網半緊急新症輪候時間未達標　穩定症最長等兩年

鑽石山荷里活廣場六月初發生兇殺案，惹起市民關注社會對精神病患者的支援。醫衞局同月表示會縮短精神專科門診的緊急及半緊急新症輪候時間中位數，目標是1周及4周。不過，據醫管局昨（31日）公布最新專科門診新症輪候時間，九龍中及九龍西的精神科專科門診，半緊急新症輪候時間惡化，需時5星期，未達最新目標，而九龍東及新界西的穩定新症則最長達95星期，即差不多要兩年。



早前施政報告提出要在於今個年度，將內科專科穩定新症的輪候時間，減至97個星期或以下，據最新的數據顯示，暫得新界東聯網未達標。



據醫管局昨（31日）公布最新專科門診新症輪候時間發現，九龍中及九龍西的半緊急新症輪候時間未達標，輪候時間需要5星期。（資料圖片）

醫衞局副局長李夏茵在六月中提出十項針對精神病患者的支援措施，當中包括縮短精神專科門診的緊急及半緊急新症輪候時間中位數，目標分別是不多於1周及4周。在措施公布當時，醫管局各聯網的輪候時間均達標。

不過，據醫管局昨（31日）公布最新專科門診新症輪候時間發現，截至今年6月30日，過去一年九龍中及九龍西的精神科門診半緊急新症輪候時間中位數，明顯較之前長，輪候時間達5星期，未達局方最新目標。

此外，港島東及新界西的精神科門診穩定新症輪候時間均延長，而新界西更是由上季公布的87星期延長至95星期，即近1年10個月，與九龍東輪候時間一樣。

而早前施政報告提出要在於今個年度，將內科專科穩定新症的輪候時間減至97個星期或以下，據最新的數據顯示，暫時只有新界東聯網未達至目標要求，輪候時間達108星期，即逾2年。

一直為輪候時間「重災區」的九龍西眼科門診，其穩定新症輪候時間則繼續惡化，由上季的216星期延長至218星期，即病人要等近4年2個月才可以看上醫生；其次則為新界東聯網輪候時間要等95星期，即近1年10個月。