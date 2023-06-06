港精神科醫生數目未達50年前指標一半　思覺失調患者診症僅5分鐘

本港在一周內連接發生隨機斬人和倫常命案，合共奪去五條人命，兩名疑兇均有精神病紀錄或疑似有精神健康問題，惹起社會關注本港對精神病或情緒病患者的支援問題。

精神健康諮詢委員會委員、中文大學醫學院精神科學系教授林翠華今日（6日）在電台節目表示，有精神問題而未得到援助的個案只是冰山一角，惟醫管局只有385名精神科醫生，醫患比例為1:761，人手嚴重短缺，連半世紀前、已過時的指標仍追不上，在移民潮和離職潮下，醫護數目更不斷下跌令病人求助更難。

另一委員、香港大學臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱亦表示，研究顯示每位思覺失調病患者，每次見醫生診治時間平均只得約5分鐘，醫生連其自殺的徵兆亦難以察覺，根本無法了解病人真正需要，慨嘆精神病人對醫療系統已失去期望，形容「醫生都係一個victim（受害人）。」

他透露精神健康諮詢委員會周五（9日）開會，將商討兩宗個案在社會反對、對精神病污名化的處理方案、檢視醫療制度和人手的建議，包括增加公私營合作，但強調委員會只是諮詢架構，並無行政權力，即使委員會一直有檢討醫護人手不足的問題，但仍有待醫管局等跟進有關建議。



▼6月5日 深水埗發生倫常命案▼



香港大學臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱早上在商台《在晴朗的一天出發》表示，荷里活廣場斬人案是悲劇，本港過去多年無出現精神病人涉案的致命案件，但其實約每10年便會出現相關零星個案，每次都會導致市民出現恐慌反應，「完全係understandable（可理解），因為最慘就係精神病你完全係睇唔到，你唔同佢溝通嘅時候，你唔會知道佢嘅精神狀態係點樣」，惟對精神病人的負面印象，將會造成反效果，尤其是會令精神病患者更不願尋求幫助。

「無精神病紀錄，唔等於佢冇精神病嘅問題」

至於昨日深水埗倫常命案，他則表示，有必要探討女疑兇，即三名遇害女幼童的母親的精神狀態和想法，「佢本身冇一個精神病紀錄，唔等於佢冇精神病嘅問題」，強調社區上有不少人仍未求醫的潛在精神病患者，而今次事件令人反問：「點解佢喺某一種精神狀態都冇機會求助，係咪有某啲困難呢？」

香港大學臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱。（資料圖片）

中文大學醫學院精神科學系教授林翠華亦表示，印度籍母親懷疑焗死三名女兒的案件，很難令人想像疑犯是在完全理智的情況下犯案，反映有精神和情緒問題的市民不懂或不願求助，形容事件只是「冰山一角」，雖然今次事件發生後，社會對患者未能求助的關注度增加，但距離精神病患者／康復者融入社會仍有很長路。

29萬精神科病人僅得不足400名專科醫生

根據資料，本港現時有逾29萬名精神科病人，惟同期只有385名精神科醫生，以下推算的比例下，醫患比例是1:761。林翠華指，數據極不理想，醫生亦難以記得患者病況的細節。

移民潮影響難補人 精神科難靠海外醫生填補

她又指，50年前的指標是每一萬人口便要有一名精神科醫生，故本港應至少有700多名精神科醫生，強調有關指標已過時亦不理想，但本港到現時連半世紀前的要求仍未達標，「𠵱家醫管局係300幾個，計埋出面私家嘅執業精神科醫生都唔夠500個」，其中一個最大限制是醫管局的受訓名額不足，加上移民潮和離職潮等影響，已無法「補人」，「所以個數唔好話平(追上目標)，其實係愈嚟愈少。」

她續指，精神科醫生較難聘請海外醫生填補空缺，因為精神科醫生的條件是懂得說廣東話，否則要有人陪伴患者睇症並從旁翻譯。

中文大學醫學院精神科學系教授林翠華。（資料圖片／張善彤攝）

陳友凱補充指，近年不止精神科醫生數目追不上指標，相關病人亦不斷增加，在精神健康資訊增加後，不止嚴重個案會求醫，中等程度個案亦會尋求協助，令病人個案不斷增加。

他續指，其研究顯示，每位思覺失調病患者，每次診治時間平均只得5.6分鐘，而在醫生了解病人的需要亦遠較病人認為自己的需要少，「醫生知道得不足嘅情況，直接同佢診症嘅時間有關，所以唔夠時間診症，醫生係唔係好全面aware of病人個需要」，即使病人有自殺念頭，短短數分鐘時間根本無機會講。

▼6月4日 市民到荷里活廣場獻花悼念▼



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醫生都係一個victim（受害人），喺呢個system（系統）之下，醫生就只可以話：『我問咗㗎喇，佢冇話想死，我寫低咗佢，出咗事唔關我事。』即使醫生變咗係咁樣……只能做到咁樣。 香港大學臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱

林翠華亦指，在診症時間不足的情況下，平日診治時只能查詢病人的身體情況和做風險管理，「睇下佢有冇暴力傾向、有冇自殺念頭，或者有冇一啲衝動嘅行為，只可以做到呢啲，其他嘅你知道佢有需要，或者家庭關係，或者點樣去食藥，各方面溝通基本上好難做，因為你唔夠時間」，慨嘆只能觀察病人是否「爆煲」，病人對治療亦已無期望。

陳友凱透露，精神健康諮詢委員會起初亦有討論過人手不足問題，惟最後焦點被轉移，欲以醫生以外的方案在短期內解決社會問題，最終便忘記人手不足的根本性問題，而周五的會議已將人手規劃納入議程。