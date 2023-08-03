颱風卡努襲沖繩｜東瀛遊證74名團友安全　酒店兩招捱過停電24小時

一度增強為超強颱風的熱帶氣旋「卡努」吹襲日本沖繩，東瀛遊執行董事禤國全今日（3日）透露，現時有3個旅行團共74名團友仍在沖繩，他們處境安全，並安排於今日及明日（4日）乘坐航班回港。



他形容「卡努」一連數日繞行沖繩情況罕見，旗下酒店所在區域本周二（1日）一度停電近24小時，需靠後備發電機渡過黑夜；亦由於鄰近便利店食物已被搶購一空，住客期間只能以飯團充飢，直至今早才全面恢復早餐供應，「當然（飯團）唔能夠話好豐富，但叫頂住個肚先。」



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「卡努」減弱成強颱 或轉彎橫過日本以南海域

目前「卡努」已減弱至強颱風，不過據香港天文台及中國氣象局預測，它的移動速度緩慢，僅以時速10公里向西北方向緩慢移動。「卡努」今午12時正集結在沖繩島以西約320公里，預料將於東海徘徊，隨後轉彎向東橫過日本以南海域，即有機會再度靠近沖繩。

東瀛遊執行董事禤國全。（資料圖片／張浩維攝）

禤國全︰卡努一連數日繞行沖繩情況罕見

東瀛遊執行董事禤國全透露，現時有3個旅行團仍在沖繩逗留，分別於7月28日、29日及30日出發往當地，共計有74名團友。其中兩個團合共52人，原定於8月1日及2日離開，已安排乘坐明日的航班回港，至於餘下的旅行團則可按原定行程今日回港。

禤國全表示，團友均明白天氣變化捉摸不定，颱風帶來的損失亦受保險保障，東瀛遊亦會安排退還部份受影響的景點入場費及膳食費。他並形容颱風一連數日繞行沖繩，以及當地大規模約1/3人口停電的情況罕見，慶幸「卡努」已減弱成強颱風。

靠後備發電機捱過深夜 即時製作飯團供住客「頂住個肚」

東瀛遊自去年底開始在沖繩經營酒店業務，提供予旗下旅行團下榻。禤國全表示，8月1日晚上約8時，酒店所在的區域突然停電，只能依靠後備發電機維持運作捱過深夜，惟油車在颱風下亦難以抵達酒店，因此在翌日早上後備電亦宣告耗盡，幸好約10個小時後，即8月2日晚上約7時終恢復電力。

東瀛遊隨即向住客宣布，停電當日的酒店費用全免，並免費延長住宿服務。禤國全亦透露，由於住客難以出外進膳，鄰近便利店的食物亦被當地人掃空，因此酒店在停電期間亦現場製作飯團，直至今早才全面恢復早餐供應。「當然（飯團）唔能夠話好豐富，但叫頂住個肚先。」

禤國全強調，住客及團友留在酒店非常安全，例如停電期間提供緊急照明燈，並在大堂不斷貼上「大字報」發布最新颱風資訊。「好彩冇電係上晝，酒店黑鼆鼆，冇冷氣都熱，但大家客人都明白係特殊情況。」