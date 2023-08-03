布料公司前經理涉呃客戶光顧朋友公司　涉款100萬　廉署控欺詐

布料公司及舞台場地布置服務公司「Showtex HK」前項目經理李嘉榮，涉嫌向三名公司客戶訛稱，公司未能提供布料加工服務等，誘使該三個客戶，向兩間友人持有的公司交易，訂單涉款總值達100萬元，並涉嫌清洗犯罪得益約72萬元。廉政公署今日（3日）落案起訴李嘉榮三項欺詐罪名及一項企圖欺詐罪，他與同案另一被告獲准保釋候審，案件周五（4日）在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

被告為李嘉榮（51歲，Showtex Hong Kong Limited前項目經理），被控三項欺詐罪名及一項企圖欺詐罪名。他另與同案被告趙秉国（40歲，馬幫貿易有限公司營運者），被控五項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

控罪指，Showtex HK供應阻燃布簾、安裝舞台投影屏幕及提供場地佈置服務。案件發生於2018年6月至2019年4月，當時為Showtex HK項目經理的李嘉榮，負責為公司尋找生意。

他期間涉嫌向三名客戶訛稱，馬幫貿易及另一間公司為Showtex HK的分判商、與Showtex HK使用的工廠有交易往來、或Showtex HK未能提供有關布料加工服務，意圖詐騙而誘使或企圖誘使該三個客戶向馬幫貿易或該公司發出訂單，涉及的訂單總值達約100萬元。

廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，發現馬幫貿易及該公司均非Showtex HK的分判商，與Showtex HK或其使用的工廠亦沒有交易往來，並揭發李嘉榮通過不誠實手段，安排Showtex HK提供有關訂單的大部份項目。

調查亦發現馬幫貿易及該公司，分別從事刀具買賣及多媒體生意。趙秉国及該公司的營運者均曾在Showtex HK工作。

另外，李嘉榮與趙秉国亦涉嫌處理當中約72萬元的罪行得益。