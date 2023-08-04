印傭零收費｜菲、印、孟傭比併　一文看清三地外傭中介費與評價

印尼當局擬將嚴格落實印傭零收費安排，僱主須承擔原本印傭自付費用，包括付予印尼招聘中心的「招聘費」，料聘請印傭須多付的金約4,000至5,000元，有業界估計新安排下，僱主或會轉為向菲律賓及孟加拉的外傭入手。綜合本地大型僱傭中心資料，現時從海外聘用印傭，港中介收取的中介費約1.2萬元至1.8萬元，較菲傭略貴。《香港01》整合業界資料，比較菲傭、印傭及孟加拉外傭的不同之處。



▼8月3日 印尼方在港開記者會講解印傭零收費政策▼



1.聘用中介費孟傭最低 約$1萬

即使新政策未推出，聘用外傭的收費已較昂貴。印尼政府早在2021年實施「免除輸出勞工就業服務費用」規例，在聘請印傭的過程中，除了培訓費及能力測試由印尼地方政府承擔，香港職業介紹所服務費用由印傭自行承擔，其他的項目全數由香港僱主承擔。

記者翻查海外僱傭中心、得成僱傭中心、陽光女傭、公平僱傭中心資料，聘請海外印傭的費用介乎約1.2萬至1.8萬元；菲傭則相對便宜，約1.2萬元至1.53萬元；孟傭則最便宜，只需約1萬元。

2.外傭最低工次$4,730 薪金視乎「技能」有高低

由2022年10月1日起，外傭的規定最低工資為每月4,730元；另外，僱主必須提供免費食物，或每月不少於1,196元的食物津貼。網上外傭配對平台HelperChoice於去年發布的年度外籍家庭傭工工資水平調查發現，本港的外傭平均工資達5,287元，當中34.8%的僱主指，每月支付予外傭的工資約為5,000至6,000元；更有僱主提供的月薪高達1萬至2萬元。

該機構指，高收入地區的家庭，一般會提供較高的工資；而較資深或有某些技能的家傭，會有更高人工，例如有駕駛執照、急救資格、能說不同語言。一般而言，菲傭的教育程度較高，有大專學歷，英語水準亦較高；印傭、孟傭的教育程度較低。

3.菲傭較高學歷 印傭廚藝貼近港人口味

綜合各大僱傭中心資料，正如前文所指，不少菲傭持有較高學歷，甚至有大學、大專程度；而且英文為菲律賓官方語言，所以菲傭的英語水準較高。另外，菲傭多為天主教徒，所以一般要求於周日放假到教會。不過一般而言，較少菲傭熟悉廣東話。

印傭方面，學歷一般為中學程度，有不少可說廣東話，較易與長者溝通；但英語能力較弱。另外，不少印傭信奉伊斯蘭教，不吃豬肉，而且9月為他們的齋戒月，整個月的白天都不進食，改變生活作息。此外，有部份意見指，由於印傭大都於東南亞一帶工作，烹調風格較貼合港人口味。

孟傭方面，同樣主要信奉伊斯蘭教，因此不吃豬肉，亦會齋戒。據僱傭中心介紹，一般而言，孟傭對工作環境要求較低，亦較易接受厭惡性工作，而且由於其護照會由領事館保存，因此可免除外傭借貸的問題。至於語言能力，孟加拉的官方語言為孟加拉語，雖然外傭來港前會接受語言訓練，但未必熟悉英語。