被指在印度策劃恐怖活動　文子星稱回國會遭虐待　申請人身保護令

印度裔重犯文子星（Ramanjit Singh）涉嫌在印度策劃恐怖活動，裁判官早前就20罪，批准引渡他回國受審。文子星向高等法院申請人身保護令，要求法庭把他釋放，和發還裁判法院重新考慮是否引渡他回國。其代表大律師今陳詞指，文子星遭引渡返回印度受審，恐受酷刑虐待。法官聽取陳詞後，表示將於14天內以書面頒佈裁定。



申請人Ramanjit Singh (文子星)，答辯人懲教署署長和印度政府。

文子星被指在印度策劃恐怖活動，他聲稱若被引導回國受審會受虐待，要求法庭批出人身保護令。（資料圖片）

代表文子星的律師陳詞時指，案中涉及新的證供，講及有證人稱被印度警方威嚇，和迫他們簽署已準備的文件。律師指，此涉及當局對文子星作虛假指控，認為法官應該考慮。

此外，律師指有醫生來港探望文子星時，在他的腳上發現傷痕，脗合其虐待的說法。律師指，若文子星遭引渡回國，或遭受虐待。原審裁判官沒有充分考慮所有證供，錯誤裁定文子星涉及的控罪表證成立。

答辯方回應指，文子星稱遭虐待的說法，僅適用於酷刑聲請。文聲稱多名證人等資料的說法籠統，難以支持文子星若被引渡回國會受虐待。此外，文子星稱在印度時曾遭虐待的說法，他在印度被羈押時並無作出投訴，他當時亦有定期檢驗，沒證據顯示他曾遭虐待。強調原審裁判官正確裁定文子星涉及的控罪表證成立。

案件編號：HCAL 1064/2023