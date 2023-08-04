易通行｜西隧星期日凌晨5時實施　前一小時將臨時封閉

西區海底隧道下周日（6日）凌晨五時起實施「易通行」，運輸署提醒，前一晚10時起將分階段實施臨時交通安排，包括限制附近一帶的車速，部分通宵巴士路線將會改道，西隧周日凌晨4時至5時亦將臨時封閉。



西隧實施「易通行」後，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。此外，所有人手收費亭及快易通車道將會取消。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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運輸署表示，為配合實施「易通行」，西隧一帶會由8月5日晚上10時起，分階段實施臨時交通安排。西九龍公路往港島方向的車速限制會由海盈邨開始減速至每小時70公里，而至近奧海城一期及其後路段亦減至每小時50公里。西隧來回方向及往西隧的支路將會由8月6日上午4時至5時臨時封閉。

8月5日凌晨五時起 臨時交通安排

在西隧臨時封閉期間，共有兩條通宵專營巴士路線第N962號線（屯門（龍門居） — 銅鑼灣（摩頓台））及第N969號線（天水圍市中心 — 銅鑼灣（摩頓台））需要改道行經紅磡海底隧道（紅隧），因應改道安排，兩條巴士路線（來回方向）設於西隧收費廣場的巴士站將臨時停用，並於紅隧收費廣場及佐敦道（近柯士甸站）增設臨時巴士站。有關臨時交通及公共運輸安排。詳情如下：

西隧實施易通行後，收費廣場的交通安排。（政府新聞處圖片）

4條易通行隧道 每日行車30萬架次

截至8月3日，當局發出的車輛貼數目約80萬張，佔全港已領牌的車輛約98%，當中約87%的車輛已開立「易通行」戶口。「易通行」在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道及紅隧平均每日收取約30萬架次的隧道費。

運輸署指，車主如需協助，可瀏覽「易通行」網站、致電二十四小時客戶服務熱線3853 7333，或前往四個客戶服務中心、四個服務點、停車場服務站，以及位於指定港鐵站及民政事務處轄下民政諮詢中心的諮詢站。

「易通行」停車場服務站及諮詢站（運輸署文件）

另外，繼西隧後，東區海底隧道將於八月二十七日上午五時起實施「易通行」，相關的臨時交通及運輸安排，以及隧道費代用券一次性特別退款安排的詳情，將另行公布。