西隧易通行｜8.6實施　來回方向行車線減半　前一晚有臨時安排

易通行將於8月6日清晨5時在西隧實施，現時前往香港方向的收費廣場有10條行車線，將減至5條行車線，而往九龍方向的11條行車線，也會減至4條線行車線。運輸署今日（31日）指，因西隧收費廣場面積比紅隧收費廣場大兩倍以上，所需工程時間較多，因此臨時交通安排會提前至8月5日時晚上10時起分階段實施。



其中屆時西九龍公路南行、近興華街西，即海盈邨、海達邨附近，至海輝道迴旋處，即奧海城一期附近一段的車輛速度限制，由現時每小時100公里減至每小時70公里，隨後再降至與收費廣場車速限制一樣、即每小時50公里。運輸署署長羅淑佩指，相關安排為保障工作人員安全，呼籲駕駛者當晚要留意車速指示牌，如有需要也會實施車速監察措施。



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往香港方向10線減至5線

運輸署總工程師／交通工程（九龍）王志恒在記者會上指，易通行感應器將安裝在西隧往港島及往九龍入口的龍門架上，在現時前往香港方向的收費廣場有10條行車線，包括4條自動收費行車線及6條人手收費行車線，在實施易通行後，所有人手收費及自動收費行車通道均會取消，行車線會將減至5條，包括1條巴士專用及4條其他車輛行車線。

與現時安排一樣，巴士依舊在收費廣場前靠左，經巴士專用通道及轉乘站後，沿慢線進入西隧。他續指，經過現有收費廣場後，行車線進入隧道管道前會收窄至3條行車線，最右行車線將要匯入右二線；而左二線車輛則要匯入巴士離開巴士轉乘站後、進入隧道的最左線。

往九龍方向11線大減至4線

至於西隧往九龍方向，王志恒稱現時收費廣場也有11條收費通道，包括3條自動收費行車線及8條人手收費行車線，在易通行實施後，收費廣場會減至4條線行車線。亦如現時一樣，巴士依舊使用慢線駛入巴士轉乘站，而其他車輛也依舊繼續使用慢線前往尖沙咀及九龍的商住區，往其他目的地的駕駛者則可使用其餘3條行車線，依照指示前往目的地。

西隧實施易通行後，收費廣場的交通安排。（黃偉倫攝）

王志恒又說，因西隧收費廣場面積比紅隧收費廣場大兩倍以上，所需工程時間較多，因此臨時交通安排會提前在8月5日的晚上10時起分階段實施。

8.5晚臨時交通安排 海盈邨至奧海城一段減速

屆時西九龍公路南行、近興華街西，即海盈邨、海達邨附近，至海輝道迴旋處，即奧海城一期附近一段的車輛速度限制，需由現時每小時100公里減至每小時70公里，其後再降至與收費廣場車速限制一樣、即每小時50公里。

在凌晨4時前，西隧來往管道均會維持3線行車，收費廣場會分階段封閉行車線，來回方向至少維持5條行車線。屆時有兩條通宵巴士路線N965及N969受影響，需改用紅隧。

而九龍商住平台經雅翔道天橋前往香港進入隧道支路，會在8月5日晚10時至8月6日凌晨4時封閉，屆時駕駛人士需行其他路進入西隧。在8月6日凌晨4至5點，西隧來回方向及所有進入支路的入將會全線封閉1小時。

▼7月24日 紅隧實施易通行後首個工作日▼



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屆時會有多個位置有封路安排。運輸署署長羅淑佩指，車輛速度限制安排，是為保障人員安全，呼籲駕駛者8月6日當晚要留意車速指示牌，如有需要也會實施車速監察措施。她又指，如其他隧道實施易通行一樣，會有全線封閉的時間，如駕駛者當晚必須出行，要及早預計路線，有機會要改道或「兜遠啲」。

東隧易通行在8.27實施

此外，東隧會在8月27日實施易通行，稍後會再公布相關的臨時交通安排。而三隧分流「633」方案也會在8月2日零時零分起，政府接收西隧後實施，西隧及東隧屆時會短暫停用5分鐘，以更新繳費系統，不會有其他特別封路改道。由於西隧和東隧不是同步實施易通行，駕駛人士沿用現時繳費方式。