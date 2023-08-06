全民運動日｜各區體育館設免費康體活動　李家超試玩電子劍靶

康樂及文化事務署今日（6日）舉行「全民運動日2023」，特首李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、康文署署長劉明光，一同到深水埗體育館參與。一眾官員到場時試玩各項新興運動，其中李家超試玩電子劍靶，平均每劍反應時間為1.12秒，成績稍迹於楊潤雄的0.7秒。



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康文署轄下大部份康體設施今日免費開放，18區指定體育館舉行免費康體活動，包括健康講座、健體閣；親子、兒童及青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範和同樂活動。

深水埗體育館設電子戰繩、電子反應架、陸上衝浪健身體驗、競技疊杯、運動攀登、以及輪椅劍擊等活動。現場熱鬧非常，不少家長大同子女一同到場參與，大會不同時段設「TABATA」間歇訓練及拉伸肌肉的課堂，父母帶同小朋友參加。

特首李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及康文署署長劉明光下午到場參觀各項運動的情況，他們觀察輪椅劍擊之後，落場試玩電子劍靶，李家超的平均每劍反應時間為1.12秒，略遜於楊潤雄的0.7秒。此外，楊潤雄及劉明光亦即場參與戰繩訓練約30秒，不過楊潤雄奮力甩繩10秒之後則放手，並且伸脷「唞氣」，而劉明光「持續力」則較強，成功完成30秒的訓練。

天水圍室外公眾游泳池未見有人流排隊，只有零星市民進場或離開。（鄧穎欣攆）

康文署多個場所免費開放 天水圍公共泳池未見人流排隊

康文署為鼓勵市民恆常參與體育及體能活動，轄下的指定場地舉辦多項免費康體活動，亦免費開放大部分康樂設施，包括公眾游泳池、健身室、羽毛球場、高爾夫球等。今早十時許天水圍天氣不佳，不時落大雨，天文台亦正掛起雷暴警告信號，於天水圍室外公眾游泳池未見有人流排隊，只有零星市民進場或離開。